Dia 8 de dezembro é feriado? Diversas cidades param na data

A data 8 de dezembro, que celebra o Dia de Nossa Senhora da Conceição, é considerado como um feriado em 12 capitais do Brasil. Por não fazer parte da lista de feriados nacionais, é considerada como ponto facultativo apenas nos municípios ou estados em que há lei ou decreto específico.
O dia é feriado nas seguintes capitais: Boa Vista (RR), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Belém (PA), Teresina (PI), São Luís (MA), Salvador (BA), Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE) e Cuiabá (MT). Capital federal do país, Brasília não está na lista.
Outras cidades em que a data é considerada feriado são Sobral, no Ceará; Serra, no Espírito Santo; Contagem, Divinópolis, Sete Lagoas e Teófilo Otoni, em Minas Gerais; Abaetetuba, no Pará; Campina Grande, na Paraíba; Angra dos Reis, Belford Roxo, Campo dos Goytacazes, Nilópolis, Resende e Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, por exemplo.
No estado de São Paulo, 15 cidades do interior abraçam o Dia de Nossa Senhora da Conceição. Entre elas, estão São José do Rio Preto, Campinas e Presidente Prudente. Em Diadema, Guarulhos, Maué e Votorantim, são comemorados os respectivos adversários de fundação.
