Incêndio destrói 28 lojas na CEASA do Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta quarta-feira (3/12), parte da CEASA de Irajá, na Zona Norte do Rio. As chamas tiveram início por volta de 1h40 em um dos boxes do pavilhão 43 e se espalharam rapidamente por lojas vizinhas que armazenavam alimentos, plásticos, papelão e outros materiais inflamáveis, segundo o Corpo de Bombeiros.
A força do fogo mobilizou equipes de diversos quartéis, além de agentes da CET-Rio, Comlurb, Águas do Rio e Guarda Municipal. De acordo com os bombeiros, ao menos 28 estabelecimentos foram destruídos.
Quatro militares precisaram ser socorridos por exaustão durante a operação, mas já receberam alta. Não há registro de feridos graves.
Imagens feitas por trabalhadores e divulgadas nas redes sociais mostram colunas de fumaça intensa e chamas altas consumindo os boxes. A Defesa Civil e a administração da CEASA fizeram uma varredura na área para avaliar riscos estruturais.
Por causa da fumaça, o Centro de Operações Rio (COR) alertou motoristas que passavam pela região a redobrar a atenção. A princípio, não houve impacto significativo no trânsito.
As causas do incêndio ainda serão investigadas. As equipes seguem no local realizando o rescaldo e isolando a área atingida.
