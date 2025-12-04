Réveillon 2026: Rio terá 13 palcos, show de fogos e festa

A celebração da virada no Rio de Janeiro em 2026 chega para reforçar o espírito da cidade: ocupar as ruas, celebrar e transformar a orla em um grande festival. Com 13 palcos distribuídos por diferentes regiões, o réveillon se firma como o maior evento musical do país, reunindo artistas de peso em uma programação que atravessa estilos, bairros e públicos, segundo a Prefeitura do Rio.

Em Copacabana, o tradicional ponto de encontro da festa, o Palco Rio, montado em frente ao Copacabana Palace, vai receber Gilberto Gil com Ney Matogrosso como convidado especial, além de Belo e Alcione, João Gomes, que terá Iza em participação especial, e Alok. A abertura será da DJ Cady e o encerramento, da G.R.E.S. Beija-Flor.

A poucas quadras, no Palco Amstel Samba, shows de Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira e Feyjão com Bloco da Preta animam a noite, entre a abertura da DJ Tamy e a finalização da G.R.E.S. Grande Rio. No Leme, dedicado à música gospel, o público verá apresentações de Midiam Lima, Samuel Messias, Thales Roberto e Grupo Marcados, além da discotecagem de DJ Marcelo Araújo.

Os demais pontos da cidade também terão programações próprias. Na Praia do Flamengo, sobem ao palco Joanna, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador e um tributo a Raul Seixas. A Praia de Ramos recebe Ana Peticov, MC Cacau e Balacobaco, e a Praia de Sepetiba terá Tília, Juninho Thybau e Caju pra Baixo. O Parque Madureira apresenta Sombrinha e DJ Michell + Black de Elite, enquanto o Parque da Penha garante o ritmo com Dudu Nobre, Thaís Macedo e Pura Batucada.

No Parque Oeste (Inhoaíba), as atrações são Leandro Sapucahy, Batuke 021, Fróes e Pagodelas. A Ilha do Governador terá Arlindinho e Santa Rita, Pedra de Guaratiba contará com MC Bob Rum e Délcio Luz, e em Paquetá se apresentam Ryon, Afromix e Marcos Santos. Já no Parque de Realengo, a noite começa com DJ Rafael Nazareth e segue com Nem da Tia Doca e Sambay.

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, este réveillon inaugura uma nova fase da celebração carioca: “Serão 13 palcos distribuídos por diversos pontos da cidade. Vamos reunir artistas consagrados que representam a diversidade e a energia da nossa música. Estamos preparados para receber até mais de cinco milhões de pessoas, que foi o público do ano passado, nos diferentes locais de comemoração. Independentemente da quantidade, o mais importante é celebrarmos com alegria e segurança a chegada de 2026. É o Rio reafirmando seu lugar como a capital mundial da virada.”

A produção fica a cargo da SRCOM, que assina o réveillon pelo 18º ano, sob direção de Sheila Roza, Abel Gomes, Paulo César Ferreira e Nelson Adão.

A edição de 2026 apresentará um dos maiores conjuntos de novidades já vistos: 19 balsas instaladas ao longo da orla, responsáveis por um espetáculo pirotécnico inédito e considerado o maior já realizado na cidade. A queima de fogos terá uma trilha sonora especial e, pela primeira vez, será acompanhada por um show de drones, que promete novas dimensões visuais, efeitos tecnológicos e desenhos inéditos.

“Teremos ainda mais dinamismo e um balé luminoso grandioso, que inaugura o futuro com voos de luz em um espetáculo inesquecível e inédito em homenagem ao Rio de Janeiro com 1200 drones. Vai ser incrível!”, disse Abel Gomes, vice-presidente de criação da SRCOM.

O evento também reforça o compromisso com o meio ambiente, transformando o Rio Réveillon 2026 em uma virada ESG, alinhada a práticas sustentáveis. Nelson Adão, sócio e diretor de projetos e novos negócios da empresa, explicou que o evento terá segurança e bem-estar para todos: “Teremos uma festa com olhar sustentável e socialmente responsável, que inclui gestão de resíduos, compensação de carbono, ações de educação ambiental, inclusão e acessibilidade com Libras, espaços e banheiros PCD, prioridade para cenografia de menor impacto de resíduos e engajamento da comunidade do entorno.”

Confira a programação completa:

Palco Rio — Copacabana

18h–3h: DJ Cady

20h: Gilberto Gil + Ney Matogrosso

22h30: Belo + Alcione

00h12: João Gomes + Iza

02h: Alok

03h30: G.R.E.S. Beija-Flor





Palco samba Amstel — Copacabana

18h–3h: DJ Tamy

20h: Roberta Sá

22h: Mart’nália

00h12: Diogo Nogueira

02h: Feyjão convida Bloco da Preta

03h30: G.R.E.S. Grande Rio





Palco Banco do Brasil — Leme

19h–1h30: DJ Marcelo Araújo

19h20: Midian Lima

20h45: Samuel Messias

22h15: Thalles Roberto

00h12: Grupo Marcados





Palco Parque Madureira Amstel

20h: DJ Michell + Black de Elite

22h30: Sombrinha





Palco Sesc RJ Flamengo

20h30: Joanna

22h: Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

00h12: Tributo a Raul Seixas





Palco Sesc RJ Ilha do Governador

19h: Roda de Santa Rita

20h30: Arlindinho





Palco Sesc RJ Paquetá

19h: Ryon

22h: Afromix

00h20: Marcos Santos





Palco Sesc RJ Parque Realengo

19h: DJ Rafael Nazareth

22h: Nem da Tia Doca

00h15: Sambay





Palco Sesc RJ Ramos (Piscinão)

21h30: Ana Petkovic

22h30: MC Cacau

00h20: Balacobaco





Palco Sesc RJ Penha

20h30: Pura Batucada

21h30: Thais Macedo

00h20: Dudu Nobre





Palco Sesc RJ Sepetiba

21h30: Tília

22h30: Juninho Thybau

00h20: Caju pra Baixo





Palco Sesc RJ Parque Oeste

19h30: Pagodelas

21h: Fróes

22h30: Batuke 021

00h20: Leandro Sapucahy





Palco Sesc RJ Pedra de Guaratiba

20h30: MC Bob Rum

00h20: Delcio Luiz