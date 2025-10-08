Morte de Odete Roitman provoca comentários sobre segurança do Copacabana Palace

Telespectadores comentaram com humor a facilidade dos suspeitos circularem pelo Copacabana Palace no remake de ‘Vale Tudo’ - (crédito: Globo/ Beatriz Damy )

A exibição da morte de Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, no remake de Vale Tudo movimentou as redes sociais e reacendeu a curiosidade do público sobre o autor do crime. A cena icônica não apenas reviveu o suspense da trama original, mas também virou assunto entre os internautas devido aos detalhes da nova versão escrita por Manuela Dias.

No episódio, os cinco principais suspeitos — Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) — circularam livremente pelo Copacabana Palace, onde ocorreu o assassinato, sem despertar qualquer desconfiança. Alguns personagens chegaram a “invadir” o hotel, enquanto outros conseguiram se hospedar de última hora, sem enfrentar nenhum obstáculo.

A cena logo virou pauta nas redes sociais, onde telespectadores comentaram com humor a “falha” de segurança no luxuoso hotel carioca. Até o perfil oficial do Copacabana Palace entrou na brincadeira: uma publicação recente do hotel, que mostrava a confraternização do elenco, foi tomada por comentários irônicos.

“Cadê a segurança? O hotel não vai soltar uma nota?”, brincou um usuário. “Reforcem a segurança desse lugar! A pessoa paga diárias altíssimas achando que está segura e morre dentro do hotel”, ironizou um segundo. “Que deselegante, uma mulher da alta sociedade teve sua vida ceifada neste estabelecimento e os Senhores postando festinha. Cadê o respeito pela vítima? Vai ficar assim mesmo?”, disse uma terceira.

“Vocês têm que ceder as imagens das câmeras, a gente precisa saber quem matou a Odete”, completou outro internauta sobre a pergunta que não quer calar.