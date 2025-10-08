InícioDiversão e Arte
'Vale tudo'

Morte de Odete Roitman provoca comentários sobre segurança do Copacabana Palace

Cena do assassinato da personagem interpretada por Debora Bloch virou assunto nas redes sociais, com internautas ironizando a "falha" de segurança do hotel onde ocorreu a morte

Telespectadores comentaram com humor a facilidade dos suspeitos circularem pelo Copacabana Palace no remake de ‘Vale Tudo’ - (crédito: Globo/ Beatriz Damy )
A exibição da morte de Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, no remake de Vale Tudo movimentou as redes sociais e reacendeu a curiosidade do público sobre o autor do crime. A cena icônica não apenas reviveu o suspense da trama original, mas também virou assunto entre os internautas devido aos detalhes da nova versão escrita por Manuela Dias.

No episódio, os cinco principais suspeitos — Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) — circularam livremente pelo Copacabana Palace, onde ocorreu o assassinato, sem despertar qualquer desconfiança. Alguns personagens chegaram a “invadir” o hotel, enquanto outros conseguiram se hospedar de última hora, sem enfrentar nenhum obstáculo.

A cena logo virou pauta nas redes sociais, onde telespectadores comentaram com humor a “falha” de segurança no luxuoso hotel carioca. Até o perfil oficial do Copacabana Palace entrou na brincadeira: uma publicação recente do hotel, que mostrava a confraternização do elenco, foi tomada por comentários irônicos.

“Cadê a segurança? O hotel não vai soltar uma nota?”, brincou um usuário. “Reforcem a segurança desse lugar! A pessoa paga diárias altíssimas achando que está segura e morre dentro do hotel”, ironizou um segundo. “Que deselegante, uma mulher da alta sociedade teve sua vida ceifada neste estabelecimento e os Senhores postando festinha. Cadê o respeito pela vítima? Vai ficar assim mesmo?”, disse uma terceira. 

“Vocês têm que ceder as imagens das câmeras, a gente precisa saber quem matou a Odete”, completou outro internauta sobre a pergunta que não quer calar. 

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 08/10/2025 17:51
