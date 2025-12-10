Secretário municipal de PE é preso após espancar a esposa a pauladas

Numerino Luiz de Sá teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, após tentar matar a esposa com bastão - (crédito: Reprodução Instagram)

O secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, no Sertão de Pernambuco, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, na manhã de terça-feira (9/12). Numeriano Luiz de Sá, sargento reformado da Polícia Militar, foi visto por testemunhas espancando a esposa, que está em tratamento de câncer, com um bastão.

O crime aconteceu no bairro de Santo Amaro, no centro de Recife. Foram os vizinhos que escutaram os gritos e encontraram Numeriano em cima da mulher ensanguentada. Além de ter de passar por cirurgia, ela perdeu três dentes, teve o nariz quebrado e está com dois abscessos nos olhos.

Ao G1, testemunhas afirmaram que o secretário disse à polícia que a esposa teria sofrido um acidente. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela juíza Blanche Maymone Pontes Matos.

Na decisão, a Justiça afirma que a custódia do acusado é necessária para garantir a integridade física da vítima. "O perigo da liberdade do referido autuado, no meu entender, também resta patente, pelo menos neste momento processual, pois cuida-se de crime cometido com extrema violência, segundo consta dos autos, o autuado teria agredido a vítima com pauladas na cabeça, encontrando-se a mesma hospitalizada", diz a juíza na decisão.

Numeriano tem 64 anos e foi candidato a vereador em 2024 pelo Partido Renovação Democrática (PRD). O Correio tentou contato com o partido e com o prefeito de Calumbi. Em caso de resposta, essa notícia será atualizada.

Como denunciar

Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo telefone 180, na Central de Atendimento à Mulher. As ligações podem ser feitas 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados.

A Polícia Militar pode ser acionada pelo número 190, caso o crime esteja acontecendo no momento.