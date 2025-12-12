Casal é preso por estupro de menina de 3 anos após amante denunciar caso

A prisão aconteceu em Ribeirão Preto (SP) na última quarta-feira (10/12). - (crédito: Divulgação/Secretaria de Segurança Pública de São Paulo)

Um casal foi preso por estupro de vulnerável após denúncia feita pelo amante da mulher. Leiliane Vitória Oliva Coelho, 22 anos, e Andrey Gabriel Eduardo Bento Zancarli, de 23, são acusados de abuso contra uma criança de três anos, filha dela e enteada dele. A prisão aconteceu em Ribeirão Preto (SP) na última quarta-feira (10/12).

Segundo a denúncia, a dupla gravava vídeos das cenas de abuso e compartilhava entre si. O caso começou a ser investigado após um homem que mantinha relações extraconjugais com a suspeita acessar o WhatsApp da parceira e encontrar mensagens de Leilane e Andrey com o conteúdo.

À EPTV, afiliada da TV Globo, o homem contou que já estava desconfiado, já que a criança apresentava comportamento retraído e que, por vezes, viu a vítima acordar assustada pedindo para “parar”. Ele contou ainda que o padrasto resistia a colocar a menina na creche, afirmando com ele mesmo cuidaria dela.

Segundo a delegada Michela Ragazzi, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ribeirão Preto, responsável pelo caso, as gravações tinham o objetivo de satisfazer fantasias do casal. “As imagens ainda serão periciadas”, afirmou.

Leiliane e Andrey negaram as acusações de estupro, mas admitiram ter gravado o vídeo encontrado. “Eu amo a minha filha, não sei o que deu em mim. Um vídeo estragou tudo. Uma coisa ruim que você faz anula todas as coisas boas. Eu mereço tudo o que vier, o que me acontecer, mereço tudo", declarou a mulher à EPTV.

Já Andrey afirmou que fez isso por “gostar muito da pessoa (Leiliane)”, mas alegou que não houve estupro. “Sei que foi um erro gigantesco, mas a única coisa que posso deixar claro é que a gente não tocou na menina, não fez nada sexual com ela, nada do tipo", declarou.

Os dois tiveram a prisão convertida em preventiva. A criança e um bebê de quatro meses, filho do casal, estão com familiares.