Morre Haroldo Costa, ícone da cultura afro-brasileira, aos 95 anos

Ator, diretor e profundo entendedor do carnaval carioca, intelectual será velado na quadra da escola de samba Salgueiro, da qual era apaixonado torcedor

Reprodução do Instagram da escola de samba Salgueiro com a homenagem a Haroldo Costa - (crédito: Instagram do Salgueiro)
Reprodução do Instagram da escola de samba Salgueiro com a homenagem a Haroldo Costa - (crédito: Instagram do Salgueiro)

Considerado num dos maiores entendedores do carnaval e da cultura afro-brasileira, o ator, diretor e comentarista de carnaval Haroldo Costa morreu aos 95 anos, neste sábado (13), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais dele e o velório será na quadra do Salgueiro, na segunda-feira (15).

Haroldo enfrentava problemas de saúde por conta da idade avançada e passou por internações recentes. Carioca da Piedade, começou a trabalhar na Rede Globo como diretor de musicais. Ali desenvolveu a carreira de ator, que começara no antigo Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento. Participou da montagem de "O Filho Pródigo", e teve como colegas de grupo grandes nomes afrobrasileiros do teatro, como Ruth de Souza, Grande Otelo e Milton Gonçalves.

O talento de Haroldo o levou a viver o protagonista da peça "Orfeu da Conceição", de autoria de Vinícius de Moraes. Ele foi o primeiro ator aro-brasileiro a atuar no Theatro Municipal do Rio. Fez vários trabalhos emn minisseries da Globo — como "Chiquinha Gonzaga" (1999)', de Lauro César Muniz,  em "Suburbia" (2012), de Paulo Lins e Luiz Fernando Carvalho.

Mais do que um home do teatro, Haroldo era um personagem do carnaval carioca. Conhecia a festa a fundo, sobretudo do ponto de vista histórico. Apesar de salgueirense convicto, era integrante do corpo de jurados do Estandarte de Ouro, premiação entregue pelo jornal O Globo aos melhores do carnaval carioca, mas garantia que a paixão pela escola de samba tijucana não se misturava com a análise técnica que fazia do desfile.

O Instagram do Salgueiro publicou uma homenagem ao ilustre aficcionado: "Nesta noite, o Salgueiro recebe com pesar e muita dor a notícia da partida de um de seus maiores pilares. É um momento de profunda consternação, respeito e reflexão para todos que constroem e amam o nosso Torrão. Nos despedimos de Haroldo Costa, um dos pilares vivos da história do Salgueiro, um salgueirense de alma inteira, daqueles que não apenas passaram pela nossa escola, mas ajudaram a construí-la, registrá-la e eternizá-la. Haroldo foi muito mais do que um intelectual. Foi memória viva, foi guardião da nossa história, foi voz firme na defesa do samba, do Carnaval e da cultura afro-brasileira. Um homem que entendeu cedo que o samba não podia ser apenas vivido. Precisava ser preservado, estudado, contado e respeitado", diz a publicação.

Fabio Grecchi

Sub-editor de Política-Brasil-Economia

Ex-repórter da extinta revista Placar e de O Globo, no Rio de Janeiro. Ex-diretor de redação da extinta Tribuna da Imprensa, ex-editor executivo do Jornal de Brasília e ex-diretor da Entrelinhas Comunicação e Publicidade.

Por Fabio Grecchi
postado em 13/12/2025 23:05
