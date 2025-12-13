Morre Haroldo Costa, ícone da cultura afro-brasileira, aos 95 anos

Considerado num dos maiores entendedores do carnaval e da cultura afro-brasileira, o ator, diretor e comentarista de carnaval Haroldo Costa morreu aos 95 anos, neste sábado (13), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais dele e o velório será na quadra do Salgueiro, na segunda-feira (15).
Haroldo enfrentava problemas de saúde por conta da idade avançada e passou por internações recentes. Carioca da Piedade, começou a trabalhar na Rede Globo como diretor de musicais. Ali desenvolveu a carreira de ator, que começara no antigo Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento. Participou da montagem de "O Filho Pródigo", e teve como colegas de grupo grandes nomes afrobrasileiros do teatro, como Ruth de Souza, Grande Otelo e Milton Gonçalves.
O talento de Haroldo o levou a viver o protagonista da peça "Orfeu da Conceição", de autoria de Vinícius de Moraes. Ele foi o primeiro ator aro-brasileiro a atuar no Theatro Municipal do Rio. Fez vários trabalhos emn minisseries da Globo — como "Chiquinha Gonzaga" (1999)', de Lauro César Muniz, em "Suburbia" (2012), de Paulo Lins e Luiz Fernando Carvalho.
Mais do que um home do teatro, Haroldo era um personagem do carnaval carioca. Conhecia a festa a fundo, sobretudo do ponto de vista histórico. Apesar de salgueirense convicto, era integrante do corpo de jurados do Estandarte de Ouro, premiação entregue pelo jornal O Globo aos melhores do carnaval carioca, mas garantia que a paixão pela escola de samba tijucana não se misturava com a análise técnica que fazia do desfile.
O Instagram do Salgueiro publicou uma homenagem ao ilustre aficcionado: "Nesta noite, o Salgueiro recebe com pesar e muita dor a notícia da partida de um de seus maiores pilares. É um momento de profunda consternação, respeito e reflexão para todos que constroem e amam o nosso Torrão. Nos despedimos de Haroldo Costa, um dos pilares vivos da história do Salgueiro, um salgueirense de alma inteira, daqueles que não apenas passaram pela nossa escola, mas ajudaram a construí-la, registrá-la e eternizá-la. Haroldo foi muito mais do que um intelectual. Foi memória viva, foi guardião da nossa história, foi voz firme na defesa do samba, do Carnaval e da cultura afro-brasileira. Um homem que entendeu cedo que o samba não podia ser apenas vivido. Precisava ser preservado, estudado, contado e respeitado", diz a publicação.
