Papai Noel dos Correios 2025: saiba como participar da campanha

Na última edição da ação natalina, mais de 300 mil cartas de crianças de todo o país com pedidos de presentes foram adotadas

No Distrito Federal, presentes podem ser entregues em unidades de Águas Claras, Asa Norte e Asa Sul, Guará I, Setor Sudoeste e Taguatinga - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com o natal se aproximando, os Correios já iniciaram a tradicional campanha Papai Noel dos Correios 2025. A iniciativa possibilita que cartinhas de crianças de todo o Brasil, incluindo alunos de escolas públicas, cheguem às mãos de padrinhos e madrinhas que atendem os pedidos de presentes.

Para adotar uma carta, é necessário acessar o site dos Correios e escolher uma. Os presentes devem ser entregues em pontos de coleta espalhados pelas principais cidades do país. No Distrito Federal, é possível entregar presentes e adotar cartas nas unidades dos Correios em Águas Claras, Asa Norte e Asa Sul, Guará I, Setor Sudoeste e Taguatinga. 

Também é possível adotar mais de 50 cartas, escolhendo entre as categorias Super Padrinho, para pessoas físicas, e Padrinho Corporativo, para pessoa jurídica. Já para quem deseja enviar uma carta, é possível se cadastrar pelo site.

Neste ano, a campanha, cujo objetivo é incentivar a escrita para o público infantil e incentivar o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais, chega a 36ª edição. Em 2024, o Papai Noel dos Correios reuniu 350 mil cartas adotadas. 

Por Junio Silva
postado em 01/12/2025 21:46
