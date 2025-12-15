InícioBrasil
Empresária morre aos 41 anos após acidente com Porsche

Aline Cristina Dalmolin estava como passageira de um Porsche Macan que colidiu contra um poste de energia elétrica em Balneário Camboriú (SC)

Aline era dona da CELD Esportes - (crédito: Reprodução/Instagram)
Aline era dona da CELD Esportes

Uma empresária morreu nesta segunda-feira (15/12), em um acidente de trânsito em Balneário Camboriú (SC), aos 41 anos. A mulher foi identificada como Aline Cristina Dalmolin e estava como passageira de um Porsche Macan que colidiu contra um poste de energia elétrica.

Aline era líder de um complexo esportivo que atua há quase 20 anos no município, com estrutura voltada a atividades físicas, eventos e lazer. A empresa CELD Esportes, da qual era proprietária, divulgou nota de pesar, decretou luto e informou que o estabelecimento permanecerá fechado por três dias.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente deixou duas vítimas. A condutora do veículo conseguiu sair do carro após a colisão e foi localizada nas margens do Rio Camboriú, em uma área de mangue. Ela apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade de locomoção, desorientação e odor de álcool, mas não tinha ferimentos aparentes.

Aline Dalmolin ficou presa às ferragens, inconsciente, com ferimentos gravíssimos, incluindo traumatismo cranioencefálico e amputação traumática de um membro superior. O local foi isolado para atendimento da ocorrência, com atuação do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu.

A vítima foi levada em estado gravíssimo ao hospital de referência. Durante o transporte, sofreu paradas cardiorrespiratórias, chegou a ser reanimada, mas morreu na unidade hospitalar.

A motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica e realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,97 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de trânsito. Também foi lavrado o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, com registros de sonolência, desordem nas vestes e vermelhidão nos olhos.

A Polícia Civil e a Perícia Científica foram acionadas para os procedimentos legais. A Celesc realizou o isolamento da rede elétrica atingida. O veículo foi recolhido ao pátio por guincho credenciado, e foi lavrado auto de infração por dirigir sob efeito de álcool.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou, em nota, que a motorista de 57 anos foi apresentada à Central de Plantão Policial na manhã desta segunda-feira. Durante o interrogatório, acompanhado por advogado e na presença do delegado Alison Rocha, a mulher exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. No decorrer do procedimento, ela foi informada sobre a morte da amiga.

Diante dos fatos, a condutora foi autuada com base no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com o §3º, que trata de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, sendo posteriormente encaminhada ao sistema prisional e conduzida à unidade da Canhanduba, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, os procedimentos administrativos não foram assinados no local porque a condutora foi encaminhada ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, à delegacia.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 15/12/2025 15:30 / atualizado em 15/12/2025 15:30
