Apesar do susto, o comunicado em questão destaca que o artista recebeu atendimento médico e não sofreu maiores complicações - (crédito: Reprodução/Instagram)

A equipe de Roberto Carlos usou as redes sociais neste último domingo (14/12), e se pronunciou para tranquilizar os fãs após o cantor se envolver em um acidente de carro durante as gravações do especial de fim de ano da Globo, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar do susto, o comunicado em questão destaca que o artista recebeu atendimento médico e não sofreu maiores complicações. "Gostaríamos de informar que, durante as gravações do especial de fim de ano da TV Globo, Roberto Carlos se envolveu em um pequeno acidente de carro. Ele foi atendido no hospital de Gramado e liberado logo depois, sem maiores problemas", diz.

Leia também: Gustavo Mioto dá opinião sobre beijo técnico em novela vertical da Globo

Em nota, a equipe concedeu agradecimentos ao carinho do público e reforçou que todos passam bem. "Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem", acrescentaram.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Roberto Carlos conduzia o carro em uma subida íngreme quando o automóvel perdeu os freios, e, com a falha mecânica, o Cadillac desceu a via de ré, colidindo com outros três veículos e com uma árvore.

O post Equipe de Roberto Carlos revela saúde do cantor após acidente durante gravação na Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.