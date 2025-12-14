Medo da violência altera rotina de 72% da população, aponta Datafolha

Uma Pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo (14/12), revela que o medo da criminalidade está modificando os hábitos dos brasileiros. De acordo com o estudo, 72% dos entrevistados já alteraram algum aspecto de sua rotina devido ao medo da violência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As principais mudanças adotadas pela população para evitar a violência incluem uma série de restrições e adaptações. A atitude mais comum, citada por 56% dos entrevistados, foi evitar o uso do celular em locais públicos nos últimos 12 meses.

Leia também: Pesquisa Datafolha mostra cenário de eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro

Em linha com o receio de exibir objetos de valor, 31% afirmaram ter deixado de usar acessórios pessoais como alianças e correntes. O deslocamento também foi alterado em nome da segurança: 36% mudaram o caminho habitual para o trabalho ou local de estudo, e 21% passaram a evitar o transporte coletivo.

O medo também tem levado ao isolamento e à redução do lazer, com 26% dos entrevistados afirmando ter deixado de sair de casa e 27% tendo abdicado de atividades que lhes davam prazer. Medidas de proteção patrimonial, como colocar insulfilm (17%) ou blindar o carro (2%), foram menos frequentes, em grande parte porque não se aplicam à realidade da maioria da população.

Leia também: Flávio Bolsonaro tem o pior desempenho contra Lula entre nomes da direita

O levantamento, realizado de forma presencial com 2.002 pessoas a partir de 16 anos em 113 municípios, entre 2 e 4 de dezembro, também detalhou as principais mudanças de comportamento adotadas pela população. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%.