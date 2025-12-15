InícioBrasil
Flamengo e Vasco unidos? Entenda o ponto facultativo no Rio

Rubro-negro enfrenta o PSG pela Copa Intercontinental às 14h, enquanto o Gigante da Colina decide a Copa do Brasil contra o Corinthians às 21h30

Vasco disputa a final da Copa do Brasil, enquanto Flamengo busca a taça da Copa Intercontinental - (crédito: Matheus Lima/Vasco e Adriano Fontes/Flamengo)

O Rio de Janeiro vive momento de festa com dois dos maiores times do estado prestes a conquistar uma taça e os torcedores vão ter ponto facultativo para viver a emoção do futebol. Na quarta-feira (17/12), o Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain pela Copa Intercontinental, enquanto o Vasco joga a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Corinthians

Por conta das decisões, o governador do Rio, o flamenguista Cláudio Castro (PL-RJ), e o prefeito da capital, o vascaíno Eduardo Paes (PSD-RJ), decretaram ponto facultativo a partir de 14h em todo o estado. A decisão foi divulgada nas redes sociais dos políticos. 

“Quarta-feira é dia de Flamengo e de Vasco, não Flamengo X Vasco! Mengão de tarde e Vasco de noite!”, escreveu Castro. 

Ativo no X, Eduardo Paes fala do time do coração com frequência nas redes e já havia brincado sobre a possibilidade de ponto facultativo. “Aumentaram consideravelmente as chances de quarta-feira termos ponto facultativo”, escreveu após a vitória do Vasco nos pênaltis”. 

O anúncio oficial feito pelo prefeito aconteceu na manhã desta segunda-feira (15/12). “Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador é flamenguista!”, escreveu. “Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito”. 


A final entre Flamengo e PSG está marcada para as 14h, no Catar. O campeão da Libertadores e o da Liga dos Campeões disputam a taça da Copa Intercontinental. 

Já o Vasco duela contra o Corinthians às 21h30 na Neo Química Arena, em São Paulo, pela Copa do Brasil. O jogo é o primeiro dos dois que decidem o campeão. O segundo acontece no Rio de Janeiro (RJ), no estádio do Maracanã. O time carioca não vence a Copa do Brasil desde 2011, o que torna a final ainda mais marcante para os vascaínos. 

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 15/12/2025 12:03 / atualizado em 15/12/2025 12:04
