InícioBrasil
LOTERIAS

Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

Caixa sorteou, na noite desta segunda-feira (15/12), a Quina 6903, a Lotofácil 3563, a Dupla-Sena 2899, a Lotomania 2862 e a Super Sete 785

Loterias CAIXA | 06/12/2025 - (crédito: Reprodução/CAIXA)
Loterias CAIXA | 06/12/2025 - (crédito: Reprodução/CAIXA)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (15/12), cinco loterias: os concursos 6903da Quina, o 3563 da Lotofácil, o 2862 da Lotomania, 2899 da Dupla-Sena e o 785 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3,8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03-45-54-65-68.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-09-10-11-12-13-15-17-19-20-21-23-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01-03-04-06-16-18-25-27-28-35-42-54-59-63-74-76-80-88-93-97.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania  

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 18-21-24-34-47-48 no primeiro sorteio; e 06-20-29-34-39-49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 2,8 milhões no primeiro sorteio; e R$ 75,5 mil no segundo sorteio.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 5
Coluna 2: 2
Coluna 3: 4
Coluna 4: 9
Coluna 5: 2
Coluna 6: 9
Coluna 7: 8
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/12/2025 21:03 / atualizado em 15/12/2025 21:28
SIGA
x