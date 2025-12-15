Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (15/12), cinco loterias: os concursos 6903da Quina, o 3563 da Lotofácil, o 2862 da Lotomania, 2899 da Dupla-Sena e o 785 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3,8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03-45-54-65-68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-09-10-11-12-13-15-17-19-20-21-23-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01-03-04-06-16-18-25-27-28-35-42-54-59-63-74-76-80-88-93-97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania



Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 18-21-24-34-47-48 no primeiro sorteio; e 06-20-29-34-39-49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 2,8 milhões no primeiro sorteio; e R$ 75,5 mil no segundo sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 2

Coluna 3: 4

Coluna 4: 9

Coluna 5: 2

Coluna 6: 9

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

