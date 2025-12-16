Aneel deve iniciar processo de perda de concessão da Enel em São Paulo

Os selecionados irão integrar o time da Enel nas distribuidoras do grupo localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará - (crédito: Divulgação/Enel)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reuniu-se nesta terça-feira (16/12) com o prefeito do município, Ricardo Nunes, e o ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, no Palácio dos Bandeirantes, em um encontro para tratar do futuro da concessão da Enel na capital paulista. Na reunião, os três chegaram a um consenso e decidiram instar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a iniciar um processo de caducidade da concessionária nessas cidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A caducidade representa o fim do contrato da Enel com os municípios. A empresa privada atua no fornecimento de energia elétrica urbana e residencial na capital paulista desde junho de 2018 e, nos últimos anos, registrou uma série de problemas nesse abastecimento. O mais recente ocorreu há uma semana, no dia 10 de dezembro, quando milhares de residências ficaram sem luz na maior cidade da América Latina, após um forte vendaval.

Leia também: Lula e Tarcísio têm encontro cordial em SP após meses de tensão

De acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, os documentos analisados durante a reunião comprovariam a “ineficiência” da concessionária. “Foi enfatizado mais uma vez a preocupação com relação à questão de novos eventos, porque se identificou claramente que a Enel não tem a estrutura e o compromisso para fazer frente às necessidades, principalmente quando tem alguma situação adversa por conta das mudanças climáticas”, destacou Nunes.

O prefeito reforçou que nesta segunda-feira (15), no sétimo dia após o temporal que assolou a cidade, quase 50 mil domicílios ainda estavam sem energia. “As pessoas ficarem sem energia é algo gravíssimo. Então, é algo que a população já não aguenta mais”, acrescentou o prefeito.

O ministro Silveira enalteceu a união entre os governos federal, estadual e municipal no enfrentamento do problema e cobrou celeridade da Aneel para que analise o pedido de caducidade da Enel em São Paulo.

“Esperamos que a Aneel possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo de São Paulo, implementando e iniciando o processo de caducidade, que vai resultar com certeza na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro, que é aquele que tem que dar resposta rápida a esses eventos, como os que têm acontecido aqui no estado de São Paulo”, comentou o ministro.