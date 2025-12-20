InícioBrasil
Avião com deputado e vereador cai e pega fogo após pane elétrica

Episódio foi divulgado pelo parlamentar Maurício Carvalho (União) nas redes sociais. O vereador Márcio Pacele (Republicanos) também estava à bordo. Ninguém ficou ferido

O estado do avião que transportava o deputado federal Maurício Carvalho (União) e o vereador Márcio Pacele (Republicanos) depois de cair, em Extrema, distrito de Porto Velho (RO) - (crédito: Reprodução / X / @EduardoKopanaki)
Um avião que transportava o deputado federal Maurício Carvalho (União) e o vereador de Porto Velho (RO) Márcio Pacele (Republicanos) caiu na tarde deste sábado (20/12). Após a queda, a aeronave pegou fogo em Extrema, distrito localizado na capita de Rondônia. Ninguém ficou ferido. 

O episódio foi divulgas pelo próprio deputado em suas redes sociais. De acordo com ele, a aeronave sofreu uma pane elétrica e precisou fazer um pouso forçado. Assessores dos políticos também estavam à bordo. Eles iam ao destino por razões de trabalho. 

Nas redes, Carvalho gravou um vídeo para explicar o que ocorrer e tranquilizar os seguindo sobre a queda seguida por um incêndio. 

Confira o relato gravado pelo deputado sobre a queda do avião e o incêndio, e o estado da aeronave após a queda: 

Procurado pelo Correio,  a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros de Rondônia alega que o órgão não foi acionado para atender a ocorrência. A reportagem também tentou contato com o deputado para obter mais detalhes sobre o voo, e com a empresa responsável pela aeronave, a Crescit Multi Investments e Aviation Solutions Ltda. No entanto, não obteve resposta. Em caso de retorno, a matéria será atualizada. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 20/12/2025 18:59
