Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (20/12), seis loterias: os concursos 2954 da Mega-Sena; o 6908 da Quina; o 3568 da Lotofácil; 313 da +Milionária; o 2334 da Timemania e o 1155 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 64 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01-09-37-39-42-44.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7,4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-10-42-58-72.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-06-07-08-10-11-13-18-19-20-22-24.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 70 milhões apresentou o seguinte resultado: 04-27-36-42-44-47-52. O time do coração é o 29 - Coritiba (PR).

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 13,5 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 09-11-22-33-34-49. Os trevos sorteados foram: 2-3.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-07-08-13-14-19-28. O mês da sorte é 10-outubro.

