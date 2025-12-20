Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (20/12), seis loterias: os concursos 2954 da Mega-Sena; o 6908 da Quina; o 3568 da Lotofácil; 313 da +Milionária; o 2334 da Timemania e o 1155 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Mega-Sena
A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 64 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01-09-37-39-42-44.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 7,4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-10-42-58-72.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-06-07-08-10-11-13-18-19-20-22-24.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Timemania
A Timemania, com prêmio previsto de R$ 70 milhões apresentou o seguinte resultado: 04-27-36-42-44-47-52. O time do coração é o 29 - Coritiba (PR).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
+Milionária
A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 13,5 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 09-11-22-33-34-49. Os trevos sorteados foram: 2-3.
A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-07-08-13-14-19-28. O mês da sorte é 10-outubro.
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
