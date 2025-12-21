Verão começa com calor acima da média e chuvas irregulares 

O verão começou oficialmente neste domingo (21/12), às 12h03 (horário de Brasília), trazendo a expectativa de temperaturas mais elevadas do que o normal e volumes de chuva abaixo da média em boa parte do Brasil. A estação mais quente do ano segue até as 11h45 do dia 21 de março de 2026 e será marcada por mudanças rápidas no tempo, como calor intenso e irregularidade nas precipitações.

Além de inaugurar o verão, o domingo coincide com o solstício de verão, fenômeno astronômico que marca o dia mais longo do ano no hemisfério sul, com maior duração de luz solar em relação à noite. A partir desse período, os dias começam gradualmente a encurtar até o solstício de inverno, em junho do próximo ano.

De acordo com o ClimaTempo, o comportamento do clima neste verão também será fortemente influenciado pela Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), sistema atmosférico permanente localizado entre a América do Sul e a África, caracterizado pela circulação de ventos que dificulta a formação de grandes áreas de instabilidade.

Quando a ASAS se posiciona mais próxima do continente, como é esperado para este verão, o efeito direto é a redução das chuvas em regiões do Sudeste, parte do Centro-Oeste e do Nordeste. Esse bloqueio atmosférico favorece períodos mais secos, calor persistente e a ocorrência de veranicos, sequências de vários dias com temperaturas elevadas e pouca ou nenhuma chuva.

A previsão indica que janeiro e fevereiro devem registrar temporais em todas as regiões do país, porém de forma mal distribuída. Já em março, a tendência é de maior regularidade nas chuvas. Mesmo assim, o acumulado total da estação deve ficar abaixo da média histórica em grande parte do território nacional.

As áreas mais afetadas pela falta de chuva devem ser a faixa litorânea entre o Pará e o Ceará, além de regiões do interior do Maranhão e do Piauí. Alguns estados também devem registrar volumes acima da média, como o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul e leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, Zona da Mata Mineira, sul do Rio de Janeiro e partes da Região Norte, incluindo Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e o norte do Amapá.

Em relação a temperatura, a expectativa é de um verão mais quente do que o habitual. A influência da ASAS deve favorecer longos períodos de calor intenso, especialmente no Sul do país e na faixa de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, onde podem ocorrer episódios classificados como ondas de calor.