Morre Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a vencer o Miss Universo

Ieda marcou época ao ser eleita como Miss Brasil e Miss Universo em 1963. Nascida em Porto-Alegre (RS), ela morreu nesta segunda-feira (22/12), aos 80 anos

Ieda Maria Vargas: morre a primeira Miss Universo brasileira - (crédito: Reprodução / Instagram / @ieda_maria_vargas_oficial)
Morreu, nesta segunda-feira (22/12), Ieda Maria Vargas, a primeira brasileira eleita como Miss Universo, aos 80 anos. Também eleita como Miss Brasil, Ieda morreu em Gramado (RS). A informação da morte foi primeiro publicada pelo portal g1. Em seguida, a filha de Ieda, Fernanda Vargas, publicou uma imagem com a palavra "Luto" nas redes sociais confirmando a perda da mãe.

Ieda estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Arcanjo São Miguel. Ainda não há informações sobre a causa da morte ou detalhes sobre velório. 

A ex-miss nasceu em Porto-Alegre (RS), em 31 de dezembro de 1944. Estava a apenas nove dias de completar 81 anos de idade. Em 1999, aos 55 anos, sofreu um AVC, que afetou a fala e memória de Ieda. Mesmo assim, ela conseguiu se recuperar. Em 2009, se mudou para Gramado, ao ficar viúva.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/12/2025 19:52
