Morre Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a vencer o Miss Universo

Morreu, nesta segunda-feira (22/12), Ieda Maria Vargas, a primeira brasileira eleita como Miss Universo, aos 80 anos. Também eleita como Miss Brasil, Ieda morreu em Gramado (RS). A informação da morte foi primeiro publicada pelo portal g1. Em seguida, a filha de Ieda, Fernanda Vargas, publicou uma imagem com a palavra "Luto" nas redes sociais confirmando a perda da mãe.
Ieda estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Arcanjo São Miguel. Ainda não há informações sobre a causa da morte ou detalhes sobre velório.
A ex-miss nasceu em Porto-Alegre (RS), em 31 de dezembro de 1944. Estava a apenas nove dias de completar 81 anos de idade. Em 1999, aos 55 anos, sofreu um AVC, que afetou a fala e memória de Ieda. Mesmo assim, ela conseguiu se recuperar. Em 2009, se mudou para Gramado, ao ficar viúva.
