Prefeito é "atração musical" no aniversário da cidade e viraliza

O prefeito Zé Louquinho (PL-SP), de Aparecida (SP), chamou atenção na internet por uma tradição inusitada. Todo ano, no aniversário da cidade, comemorado em 17 de dezembro, o mandatário vai às ruas e solta a voz em uma apresentação musical para os cidadãos.

O show do prefeito viralizou após uma moradora da cidade publicar vídeo no TikTok. Na postagem, Zé Louquinho aparece cantando “É preciso saber viver”, de Roberto Carlos. “POV: você mora numa cidade em que todo ano, no aniversário da cidade, o prefeito passa cantando”, diz a publicação.

“A gente realmente não sabe o que acontece na cidade das pessoas”, brincou um internauta. “Ele economizando a verba pública no show no aniversário da cidade”, diz outro. Os internautas também comparam o prefeito ao personagem Michael Scott, de The Office. E houve também quem ficasse triste pela falta de engajamento do público. Segundo o perfil no TikTok da moradora Carol Oliveira, Zé Louquinho faz uma “turnê” por todos os bairros da cidade.

A tradição, segundo os moradores, é de décadas, desde o primeiro mandato do político. Zé Louquinho foi prefeito de Aparecida de 2001 a 2008 e passou um tempo longe da gestão municipal até retornar ao cargo, em 2024. Mesmo fora da Prefeitura, ele manteve a prática. Em publicação nas redes sociais, o gestor afirmou que canta no aniversário da cidade há mais de 30 anos.

E já teve show fora da cidade natal. Em 2021, ele esteve em Mogi das Cruzes (SP) para uma cantoria na praça em homenagem ao amigo Valdemar da Costa Neto (PL), que tem uma casa no município. O líder do Partido Liberal, no entanto, estava em Brasília na ocasião.

Esse não é o único gesto excêntrico que repercutiu. Zé Louquinho ficou conhecido em 2007, quando enviou à Câmara um projeto que proibia chuvas fortes e enchentes na cidade.