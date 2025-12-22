Homens em jet ski assaltam casal de caiaque no mar

Vídeo gravado por banhista mostra momento em que o casal remava de caiaque quando foi abordado por dupla em jet ski - (crédito: Reprodução/X)

Dois homens em um jet ski deram um susto em um casal que passeava com um caiaque na praia de São Vicente (SP). Marido e mulher remavam na Praia dos Milionários quando foram abordados por dois homens a bordo de um jet ski. Eles levaram as alianças do casal, avaliadas em R$ 17 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ponte que desabou é reinaugurada entre Maranhão e Tocantins

Vídeo feito por um banhista registrou momento em que o casal, que estava a poucos metros da margem, é abordado. Os criminosos tiram os remos das mãos das vítimas e chegam a bater com o objeto no homem. Segundos depois, eles partem na moto aquática e se livram dos remos. O registro mostra crianças brincando na água enquanto o crime ocorre.

Em nota ao Correio, a Prefeitura Municipal de São Vicente informou que a ocorrência, registrada no domingo (21/12), foi atendida pela Polícia Militar. “Na noite deste domingo, a Capitania dos Portos com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma fiscalização nas marinas da Cidade, que estavam todas fechadas. Também foi verificado que nenhuma embarcação estava no mar”, afirma.

Segundo a investigação, as suspeitas são de que os criminosos não tenham entrado no mar a partir de uma marina localizada em São Vicente. “O prefeito Kayo Amado enviou um ofício ao comando do CPI6 da Polícia Militar solicitando apoio marítimo de embarcações do BAEP - Batalhão de Ações Especiais, além de apoio com maior frequência da Marinha do Brasil na orla da Cidade”, diz o informe.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Responsável pelo caso, a PM lamentou o ocorrido e informou que vai “reorientar as equipes quanto ao atendimento à população em situações dessa natureza”. “Assim que tomou conhecimento do fato, a Corporação mobilizou viaturas para reforçar o policiamento ostensivo na região e realizar buscas pelos suspeitos”, indica o comunicado. O caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica.



