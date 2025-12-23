Boi a caminho de frigorífico foge de gaiola e danifica viatura da polícia

Em vídeo feito por um morador, é possível ver o animal correndo na rua, por entre os carros - (crédito: Reprodução/Instagram/guri_automecanica)

Em Paranavaí (PR), um boi causou estrago nas ruas após se soltar da gaiola de transporte. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (22/12), quando o proprietário transportava o animal para um frigorífico. O boi conseguiu se soltar do compartimento e pulou da picape antes de correr em direção ao centro da cidade.

Em vídeo feito por um morador, é possível ver o animal correndo na rua, por entre os carros.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o bovino estava em estado de agitação “oferecendo risco à integridade de pedestres e condutores de veículos”. O animal colidiu com uma picape oficial da GCM, o que causou danos em uma das portas e no para-lama dianteiros. O proprietário foi notificado e afirmou que vai arcar com os custos.

Durante o período de agitação, o boi chegou a correr em direção a uma praça, mas foi cercado por viaturas para evitar riscos as pessoas. Os responsáveis conseguiram capturar o animal com ajuda das equipes municipais.

“O proprietário providenciou um caminhão prancha para a retirada do animal da via pública

e seu transporte até o frigorífico, sendo a ocorrência encerrada sem outras alterações”, diz o comunicado. Não há registros de feridos.



