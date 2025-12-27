Fisiculturista morre após infecção por bactéria 'devoradora de carne'

O fisiculturista Kevin Notário Nunes, ex-campeão estadual da modalidade, morreu na manhã de sexta-feira (26/12), aos 28 anos - (crédito: Reprodução/Instagram/@marcelino_nunes)

O fisiculturista Kevin Notário Nunes, ex-campeão estadual da modalidade, morreu na manhã de sexta-feira (26/12), aos 28 anos, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O atleta estava internado no Hospital Regional do município após sentir com fortes dores na coxa. A informação da morte foi confirmada pelo pai do atleta, Marcelino Nunes, vereador da cidade.

O atleta foi diagnosticado pelos médicos com uma fasciíte necrosante, infecção bacteriana grave popularmente conhecida como "bactéria devoradora de carne", que provoca a rápida destruição dos tecidos da pele.

Kevin passou por uma cirurgia de emergência ainda na quinta-feira (25/12) e permaneceu intubado. No entanto, o quadro se agravou. O pai do atleta afirmou que o problema de saúde teria sido provocado pelo uso de produtos ilegais para ganho muscular e alertou os jovens sobre o assunto.

"A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho Kevin. Que este caso sirva de alerta para aqueles que pensam em recorrer a métodos arriscados para potencializar resultados", escreveu. O velório foi realizado na Capela Pax Primavera, em Ponta Porã. O sepultamento será neste sábado. Kevin deixa duas filhas gêmeas.

