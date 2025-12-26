Rio de Janeiro registra três feminicídios no feriado de Natal

Crimes ocorreram entre a véspera e o dia de Natal, em diferentes bairros do estado - (crédito: pacifico)

A véspera de Natal e o feriado de 25 de dezembro foram marcados por uma sequência de mortes violentas de mulheres no Rio de Janeiro. Em um intervalo de pouco mais de 24 horas, ao menos três mulheres foram assassinadas em diferentes pontos da capital e da Região Metropolitana. Conforme apurado pelo Correio, a Polícia Civil trata os casos como possíveis feminicídios e investiga as circunstâncias e responsabilidades de cada crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Especialistas alertam sobre cenário de violência contra mulher no país

O primeiro caso ocorreu na quarta-feira (24/12). Sabina Saron Camilo Mates foi encontrada morta dentro de casa, no Centro do Rio de Janeiro. O corpo apresentava marcas de facadas. Policiais foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência de incêndio no imóvel, mas, ao chegarem ao local, constataram que não havia sinais de fogo nem queimaduras na vítima. A autoria e a motivação do crime seguem sob investigação.

No dia seguinte, quinta-feira (25/12), outra mulher foi morta em Mangaratiba, na Costa Verde. Thamires Galvão Marques da Silva foi encontrada sem vida na Praia do Saco, vítima de disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, o principal suspeito é o companheiro da vítima, que fugiu antes da chegada dos agentes. A área foi isolada para perícia, e o caso está sendo apurado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda no dia de Natal, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica em Inhoaíba, na Zona Oeste da capital. A vítima foi esfaqueada, chegou a ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, o companheiro da mulher é apontado como suspeito do crime. Ele foi agredido por vizinhos após o ataque e encaminhado a um hospital, onde permanece em observação. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).