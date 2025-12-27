Incêndio atinge Hospital Albert Einstein; pacientes são retirados

Um incêndio atingiu, na manhã deste sábado (27/12), o 4º andar do Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. O fogo já foi controlado e o acesso ao hospital foi liberado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h50. Cinco equipes, com cerca de 15 profissionais, trabalharam no local.
De acordo com informações preliminares, o incêndio começou em um ar-condicionado portátil. Pacientes precisaram ser retirados do andar afetado. Para liberar a entrada no hospital, os bombeiros fizeram a ventilação do prédio, procedimento usado para retirar a fumaça.
Ao Correio, a assessoria da unidade hospitalar afirmou que foi algo pontual e controlado. Também informou que o incêndio ocorreu em uma sala administrativa e foi devido a um curto circuito. A assessoria ainda reforçou que não houve vítimas e que a evacuação do hospital foi por medidas de segurança.
Veja a nota do hospital na integra:
"Um curto-circuito em sala administrativa causou um princípio de incêndio que foi controlado de imediato. A área não é acessada por pacientes, mas devido ao excesso de fumaça, a unidade foi evacuada. Não houve qualquer impacto em pacientes".