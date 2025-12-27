Mega-Sena: 10 é o número mais sorteado da história da loteria; veja ranking

O 10 é o número que sai com mais frequência do globo da Mega-Sena - (crédito: Whisk/Google IA)

Por quase três décadas, a Mega-Sena alimenta sonhos, apostas e estatísticas. Em 2025, a loteria mais famosa da Caixa está ainda mais em alta no imaginário popular: pela primeira vez, o prêmio deve superar a barreira de R$ 1 bilhão na Mega da Virada. Para ajudar o leitor a escolher os números, o Correio fez uma análise de todos os concursos realizados até o sorteio nº 2.954, em 20 dezembro de 2025. O levantamento mostra que, apesar de algumas dezenas parecerem "queridinhas" da sorte e outras acumularem longos períodos de escassez, o jogo segue fiel ao seu princípio básico: a aleatoriedade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Foram 2.954 concursos, com 17.724 dezenas sorteadas ao todo. Em um cenário matematicamente equilibrado, cada número de 1 a 60 deveria aparecer, em média, 295 vezes.

Os números que mais apareceram

No topo do ranking histórico está o número 10, sorteado 345 vezes, com 50 aparições acima da média. Em seguida vêm:

53 (336 vezes)

05 (322)

37 (321)

34 (320)

33 e 38 (316 cada)

Esses números formam o grupo dos chamados “quentes”, aqueles que, estatisticamente, aparecem com frequência bem acima da média. Ainda assim, especialistas lembram que essa vantagem é apenas histórica: ela não se transfere para os próximos concursos.

Os números menos sorteados

Na outra ponta estão as dezenas que menos deram as caras nos sorteios da Mega-Sena. O caso mais emblemático é o 26, que apareceu apenas 243 vezes, mais de 50 abaixo da média esperada.

Completam a lista dos menos sorteados:

21 (246 vezes)

55 (255)

22 (263)

15 (264)

28 (267)

Esses números costumam ser chamados de “frios” pelos apostadores, embora, matematicamente, isso não signifique desvantagem futura.

Ranking das dezenas mais sorteadas na Mega-Sena

1º – 10 – 345 vezes

2º – 53 – 336 vezes

3º – 05 – 322 vezes

4º – 37 – 321 vezes

5º – 34 – 320 vezes

6º – 33 – 316 vezes

7º – 38 – 316 vezes

8º – 04 – 314 vezes

9º – 17 – 312 vezes

10º – 27 – 312 vezes

11º – 23 – 311 vezes

12º – 54 – 311 vezes

13º – 13 – 304 vezes

14º – 02 – 295 vezes

15º – 30 – 295 vezes

16º – 35 – 295 vezes

17º – 49 – 295 vezes

18º – 51 – 295 vezes

19º – 11 – 294 vezes

20º – 42 – 294 vezes

21º – 52 – 293 vezes

22º – 44 – 292 vezes

23º – 36 – 289 vezes

24º – 01 – 288 vezes

25º – 41 – 288 vezes

26º – 43 – 288 vezes

27º – 57 – 288 vezes

28º – 06 – 287 vezes

29º – 46 – 287 vezes

30º – 29 – 286 vezes

31º – 16 – 285 vezes

32º – 50 – 284 vezes

33º – 18 – 283 vezes

34º – 25 – 283 vezes

35º – 39 – 283 vezes

36º – 19 – 282 vezes

37º – 56 – 282 vezes

38º – 08 – 281 vezes

39º – 12 – 281 vezes

40º – 58 – 281 vezes

41º – 47 – 280 vezes

42º – 09 – 279 vezes

43º – 14 – 279 vezes

44º – 24 – 279 vezes

45º – 32 – 279 vezes

46º – 40 – 279 vezes

47º – 45 – 279 vezes

48º – 59 – 279 vezes

49º – 20 – 278 vezes

50º – 60 – 278 vezes

51º – 07 – 276 vezes

52º – 48 – 276 vezes

53º – 31 – 274 vezes

54º – 03 – 273 vezes

55º – 28 – 267 vezes

56º – 15 – 264 vezes

57º – 22 – 263 vezes

58º – 55 – 255 vezes

59º – 21 – 246 vezes

60º – 26 – 243 vezes