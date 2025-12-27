Mega da Virada: celebridades que ganharam na loteria pelo mundo

Entre apostas milionárias, doações solidárias e prêmios modestos, histórias curiosas mostram que a sorte também já sorriu para nomes conhecidos - (crédito: Divulgação / RICARDO GOMES / Fernando Laszlo/Divulgação)

Na véspera de ano-novo (31/12), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Mega-Sena da Virada, que deve atingir o valor recorde de R$ 1 bilhão — o maior já anunciado na história da loteria. A expectativa em torno da bolada mobiliza milhões de apostas em todo o país e alimenta o sonho de começar o ano seguinte com a vida transformada. Embora a maioria dos vencedores permaneça fora dos holofotes, há registros de celebridades que também já foram contempladas por jogos de azar ao longo dos anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Madonna está entre os nomes mais conhecidos dessa lista. Durante uma viagem pela Itália, em 2012, a cantora decidiu apostar na loteria SuperEnalotto e acabou premiada com 120 mil euros. O dinheiro foi integralmente doado a projetos educacionais no Malawi, onde ela mantém a fundação Raising Malawi.

Leia também: Pílula do dia seguinte registra pico de vendas após virada do ano

Essa não foi sua única experiência bem-sucedida com o jogo. Em 2011, enquanto estava na Itália para participar do Festival de Cinema de Veneza, Madonna comprou diversos bilhetes da mesma loteria e voltou a ganhar. O valor não foi divulgado, mas também foi direcionado a ações sociais no Malawi, país de origem de seus filhos adotivos, David Banda e Mercy James.

No Brasil, André Marques revelou sua sorte de forma indireta logo na estreia como apresentador do programa Mais Você, quando substituía Ana Maria Braga durante as férias. Na ocasião, Cissa Guimarães contou ao público que o colega havia acertado a quina da Mega-Sena da Virada de 2015. Cada ganhador dessa faixa recebeu R$ 19.764,32.

A trajetória de Tom Zé também acabou impactada por um prêmio de loteria. Antes de se consolidar como um dos principais nomes do tropicalismo, o músico baiano teve a vida familiar transformada por um ganho financeiro que possibilitou sua mudança para Salvador ainda na adolescência. O dinheiro permitiu que ele pudesse estudar e ampliar suas oportunidades.

George Clooney é outro exemplo de celebridade contemplada fora dos Estados Unidos. Em 2010, o ator comprou mil bilhetes da loteria italiana SuperEnalotto e acabou sendo premiado. Todo o valor arrecadado foi doado às vítimas do terremoto que atingiu o Haiti naquele período.

Já o ator e diretor Raoni Carneiro viveu uma coincidência entre a ficção e a vida real. Em 2011, ele integrou o elenco da novela Aquele Beijo, da TV Globo, interpretando Sebastião, um personagem que ganhava na loteria. Inspirado pela trama, resolveu apostar. Diferentemente do papel na televisão, o prêmio foi modesto: Raoni acertou a quadra e, segundo ele próprio contou na época, o valor foi baixo e acabou sendo gasto em comemorações com amigos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por fim, Damon Lindelof, roteirista e produtor de televisão conhecido por trabalhos como a série Lost, também entrou para a lista dos premiados — ainda que de forma simbólica. Inspirado pelos números enigmáticos que marcaram a trama da série, ele decidiu apostar na loteria usando a sequência 4, 8, 15, 16, 23 e 42. O resultado foi um prêmio de 150 dólares, dividido com outros 26 mil apostadores que fizeram a mesma escolha em 2011.