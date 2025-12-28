InícioBrasil
Integrantes do PCC fogem de presídio; um deles matou 6 pessoas

Condenados por homicídio, presidiários serraram as grades de uma cela da Unidade de Tratamento Penal de Cariri. Polícia Civil realiza buscas

Os detentos Renan Barros da Silva, de 26 anos, e Gildásio Silva Assunção, de 47 anos - (crédito: Reprodução/SSP-TO)
Os detentos Renan Barros da Silva, de 26 anos, e Gildásio Silva Assunção, de 47 anos

Dois presos descritos como de "alta periculosidade" fugiram, na noite de Natal (25/12), da Unidade de Tratamento Penal de Cariri do Tocantins (UTPC), um presídio de segurança máxima a 264km de Palmas. Até a tarde deste domingo (28/12), mais de 60 horas depois, nenhum dos dois havia sido encontrado. Um deles é Renan Barros da Silva, de 26 anos, um assassino condenado a 72 anos de prisão. O outro, Gildásio Silva Assunção, de 47 anos, também responde por um homicídio.  

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Tocantins (SSP/TO), as forças de segurança fazem buscas pela região sul do estado para encontrar e recapturar os detentos, o que ainda não aconteceu. Os dois conseguiram fugir depois de serrar as grades de uma das celas. Em seguida, saíram pelo alambrado com o auxílio de uma corda improvisada e lençóis. A ausência de ambos só foi percebida na manhã seguinte. 

A SSP também informou que a dupla é integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Eles cumpriam pena em regime fechado por outros crimes, mas, principalmente, por homicídios. Renan Barros da Silva recebeu da polícia a classificação de serial killer.

Ele matou três homens e deixou outro ferido em Araguaína, cidade no norte do estado. Em maio de 2021, ele já havia matado outras três pessoas, totalizando seis vítimas. Em 2023, foi condenado a 72 anos de prisão. Já Gildásio Silva Assunção, tem quatro condenações, o que resultou em pena de 46 anos. 

Leia a nota completa da Secretaria de Segurança Pública de Tocantins (SSP/TO), na íntegra: 

Nota à Imprensa

Data: 28/12/2025

Assunto: Buscas por foragidos

"A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO) informa que as forças de segurança seguem mobilizadas na região sul do estado para a localização de dois detentos que fugiram da Unidade de Tratamento Penal de Cariri do Tocantins, no último dia 25. Até o momento, não houve captura.

Os detentos Gildásio Silva Assunção, de 47 anos, e Renan Barros da Silva, de 26 anos, conseguiram serrar as grades de uma das celas e fugiram pelo alambrado usando uma corda improvisada com lençois.

Os dois foragidos possuem vínculo com o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) e cumpriam pena em regime fechado por homicídios e outros crimes. Os indivíduos são considerados de alta periculosidade.

As diligências seguem em andamento, com atuação integrada de equipes da Polícia Civil e de outras forças de segurança, em diferentes frentes investigativas, com foco na localização e recaptura dos foragidos.

A SSP/TO reforça que informações que possam contribuir com a localização podem ser repassadas pelos telefones 190 ou 197, ou pelo telefone da Central de Flagrantes 24 horas de Gurupi, (63) 3312-4110, que funciona também via WhatsApp. O sigilo da denúncia é absoluto."

Gabriel Botelho

Por Gabriel Botelho
postado em 28/12/2025 15:47 / atualizado em 28/12/2025 15:57
