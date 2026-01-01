Mega da Virada 2025 tem seis vencedores e prêmio recorde de R$ 1,09 bi

A Mega da Virada 2025 entrou para a história ao distribuir um prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, o maior já pago pela loteria no país. Após um atraso no sorteio provocado por problemas técnicos, a Caixa Econômica Federal divulgou na manhã desta quinta-feira (1º) as dezenas vencedoras que transformaram seis apostas em milionárias.

Os números sorteados foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59. Como houve seis apostas vencedoras, o valor total foi dividido igualmente, garantindo a cada ganhador a quantia de R$ 181.892.881,09.

As apostas premiadas foram registradas em João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP), além de três jogos realizados por meio de canais online.

Além do prêmio principal, a Mega da Virada também contemplou milhares de outros apostadores. Ao todo, 3.921 jogos acertaram a quina, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a quadra teve 308.315 ganhadores, que receberão R$ 216,76 cada.

Tradicionalmente realizada no último dia do ano, a Mega da Virada mantém a regra de não acumular o prêmio principal, o que garante que todo o valor arrecadado seja distribuído entre os apostadores. Em 2025, o resultado consolidou a edição histórica para as loterias brasileiras, tanto pelo montante recorde quanto pelo alcance nacional dos vencedores.

Com informações do Estado de Minas*