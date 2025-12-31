AO VIVO: confira o resultado do sorteio da Mega da Virada 2025

O sorteio da Mega da Virada 2025, concurso especial que encerra o calendário das loterias no país, que estava previsto para ser realizado às 22h desta quarta-feira (31/12), no Espaço da Sorte, em São Paulo, está atrasado. Com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história, a edição não acumula e garante a distribuição integral do valor entre os apostadores premiados. Confira se você é o mais novo bilionário do Brasil.

Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, a regra do concurso especial prevê a redistribuição do prêmio entre os acertadores da quina (cinco números) e, se necessário, da quadra (quatro números).

Prêmio recorde

A Mega da Virada 2025 bateu recorde histórico ao alcançar R$ 1 bilhão, superando com folga o valor pago na edição anterior. O montante é resultado da arrecadação acumulada ao longo do ano, já que parte do valor de cada concurso regular da Mega-Sena é destinada ao prêmio especial de fim de ano.

Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio é automaticamente transferido para a faixa seguinte de premiação.

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal, de acordo com o valor. Quantias acima de R$ 2 mil devem ser sacadas exclusivamente nas agências do banco. O prazo para retirada é de até 90 dias corridos após a data do sorteio.