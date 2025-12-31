Mega da Virada: sorteio é adiado para manhã do dia 1º; prêmio sobe

A Caixa Ecônomica Federal informou que o sorteio da Mega Sena da Virada, que estava previsto para ocorrer às 22h desta quarta-feira (31/12) foi adiado para a manhã de 1º de janeiro de 2026. O banco alega que o atraso se deu por problemas técnicos.

Em nota, o banco alega que o "prêmio recorde, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas".



Apostadores relataram problemas técnicos no aplicativo das Loterias. Mais cedo, outras seis modalidades de jogos - Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária - tiveram o sorteio adiado da tarde de quarta-feira para a noite.

O sorteio da Mega Sena da Virada 2025 será transmitido no canais oficiais da Caixa e das Loterias Caixa nas redes sociais.





