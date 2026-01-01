Quanto ganha quem acertou os 5 números da Mega da Virada?

Quem acertou cinco dezenas na Mega da Virada 2025 receberá R$ 11.931,42. Ao todo, 3.921 apostas fizeram a quina (cinco dezenas) neste concurso especial, que distribuiu o maior valor já pago na história da loteria: R$ 1,09 bilhão. Diferente dos sorteios regulares, este prêmio não acumula, ele obrigatoriamente é direcionado para alguma das faixas de premiação.

O ganho principal, destinado aos acertadores da sena (seis dezenas), foi dividido entre seis apostas, que receberão cerca de R$ 181 milhões cada uma. Os jogos vencedores foram registrados em João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três apostas feitas pela plataforma on-line da Caixa.

Os números foram sorteados nesta quinta-feira (1º/1), às 10h, pós o adiamento do concurso, decidido pela Caixa após atraso de mais de uma hora na noite de quarta-feira, dia 31 de dezembro. A dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Além dos acertadores da quina, a quadra (quatro dezenas) teve 308.315 apostas ganhadoras. Cada bilhete receberá R$ 216,76

Como funciona a divisão?

Sena (6 acertos): 90% do total destinado aos prêmios

Quina (5 acertos): 5%

Quadra (4 acertos): 5%

Esses percentuais são definidos pela Caixa Econômica Federal e valem exclusivamente para o concurso especial de fim de ano.

Como resgatar?

Quem ganhou na Mega da Virada deve ficar atento aos prazos e regras:

Prêmios até R$ 2.259,20: podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas;

Valores acima disso somente em agências da Caixa Econômica Federal;

É obrigatório apresentar bilhete original e documento com foto;

O prazo para retirada é de 90 dias corridos após o sorteio;

Valores não resgatados são destinados a programas sociais do Governo Federal, como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).