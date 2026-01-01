Quanto ganha quem faz 4 acertos na Mega da Virada?

A Mega da Virada é, tradicionalmente, o sorteio especial de fim de ano da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal. Diferente dos concursos regulares, esse sorteio especial não acumula, ou seja, o prêmio sempre sai em alguma faixa de premiação: sena (6 acertos), quina (5 acertos) ou quadra (4 acertos).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Como é dividido o prêmio da Mega da Virada

Na edição mais recente e nas regras válidas para os concursos de fim de ano, a distribuição do total arrecadado entre as faixas de prêmio segue a seguinte lógica:

Sena (6 acertos): 90% do total destinado aos prêmios

Quina (5 acertos): 5%

Quadra (4 acertos): 5%

Esses percentuais são definidos oficialmente pela Caixa e valem especificamente para a Mega da Virada, não se aplicando aos concursos regulares da Mega-Sena.

Como o concurso de 2025 teve um prêmio total de R$ 1,09 bilhão, a faixa da quadra representa cerca de 5% desse prêmio, ou seja, aproximadamente R$ 50 milhões a serem divididos entre todos os acertadores de 4 números.

Quem acertou a quadra na Mega da Virada de 2025, que teve cerca de 308.315 ganhadores, receberá R$ 216,76 cada.

Como resgatar o prêmio

Se você acertar 4 números na Mega da Virada:

Premiações de até R$ 2.259,20 podem ser retiradas diretamente em casas lotéricas credenciadas.

Valores acima disso devem ser resgatados em uma agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do bilhete premiado original e documento com foto.

Existe um prazo de 90 dias corridos após o sorteio para retirar o prêmio; caso contrário, o valor é destinado a programas sociais do Governo Federal.

Leia também: O que fazer no dia 1º para trazer sorte? Terapeuta holística dá dicas