Turista é morto a tiros em restaurante em Porto de Galinhas

Um turista de 32 anos foi morto a tiros em restaurante na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE). A vítima, identificada como Rafael Ventura Martins, era natural de São Paulo e estava de férias no local. O crime aconteceu no domingo (4/1).

Nas imagens, é possível ver a presença de outros turistas no local, um estabelecimento à beira do mar. Rafael aparece no chão, enquanto os amigos tentam reanimá-lo, ele foi atingido por dois tiros, um deles no rosto. Segundo relatos de testemunhas, o crime aconteceu após uma confusão com um casal da mesa vizinha.

A Polícia Civil informou que iniciou diligência para investigar a motivação do caso e identificar o responsável. O caso está sob responsabilidade da 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios (15ª DPH). Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada na noite de domingo e que esteve no local após o crime, mas não teria identificado o criminoso.

O caso aconteceu no restaurante Caldinho do Nenen. Procurado, o estabelecimento não se manifestou até a publicação do texto. O espaço segue aberto para manifestações. O Correio também procurou a Prefeitura do Ipojuca, mas não obteve retorno até a última atualização da matéria.

Porto de Galinhas ganhou o centro dos noticiários nas últimas semanas após outra tragédia envolvendo turistas. Em 27 de dezembro, um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por um grupo de comerciantes após se recusar a pagar taxas abusivas no aluguel de cadeiras de praia. O episódio provocou debates sobre as ações de segurança no litoral pernambucano.