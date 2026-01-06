Grupo de quatro amigos ilhado na Serra do Cipó é resgatado

IMAGEM ILUSTRATIVA. Na foto, Cachoeira da Lagoa Dourada, na Serra do Cipó - (crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press - 18/07/2025)

O grupo de quatro amigos que ficaram ilhados na trilha da Lagoa Dourada, na Serra do Cipó, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na noite dessa segunda-feira (5/1).

Segundo a corporação, a trilha para resgatar o grupo, não identificado, tem cerca de sete quilômetros e começou por volta de 18h30. A duração do trajeto é de cerca de 3h30. Os militares começaram o resgate no domingo (4/1).

De acordo com o CBMMG, um dos amigos solicitou o atendimento e informou que o rio que passa na região está muito cheio e por isso o grupo ficou ilhado. A pessoa disse ainda que os quatro estão sem alimento, água ou barraca, além de estarem molhados e com frio por causa da chuva.

Conforme os bombeiros, o resgate seria feito por terra, pois as condições climáticas impossibilitaram a decolagem do helicóptero da corporação.