"Me senti violada": cantora denuncia imagens nuas criadas por IA

Nos últimos dias, o X (antigo Twitter) foi tomado por imagens falsas criadas por inteligência artificial que retratam mulheres reais em situações de nudez ou com trajes sensuais, sem qualquer consentimento. As montagens foram geradas a partir de pedidos feitos por usuários ao Grok, ferramenta de IA da própria plataforma. Entre as vítimas está Julie Yukari, 31 anos, cantora e vocalista da banda Adaga Exe.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O caso teve início após Julie publicar, na virada do Ano Novo, uma foto em que aparece deitada na cama ao lado de sua gata, Nori. A imagem, segundo ela, era comum e recebeu apenas mensagens de feliz ano novo nas primeiras horas. No entanto, na manhã seguinte, o cenário mudou.

“Só por volta das 10h da manhã recebi uma notificação de um desconhecido pedindo ao Grok para me colocar vestida com um ‘microkini’”, relatou. A partir disso, ela passou a descobrir diversas versões da mesma foto, manipuladas digitalmente, em que aparecia de lingerie, biquíni minúsculo e até completamente nua.

Leia também: Imagem falsa gerada por IA leva a cancelamento de trens na Inglaterra

Julie contou ao Correio que acreditou, inicialmente, que a inteligência artificial não realizaria esse tipo de modificação. “Achei ingenuamente que o Grok não faria isso, por ser uma plataforma pública e porque me disseram que, se eu bloqueasse o perfil, ele não poderia mexer nas minhas fotos”, afirmou. Mais tarde, percebeu que outras mulheres estavam passando pela mesma situação e que as imagens estavam sendo geradas mesmo assim — ela apenas não as via porque havia bloqueado o perfil da ferramenta.

O impacto emocional foi imediato. “Fiquei muito mal, me senti violada, suja, com medo de alguém do meu convívio ver aquelas fotos. Eram imagens muito realistas, pareciam reais”, disse. Segundo Julie, o receio era que as pessoas acreditassem que ela produzia ou publicava conteúdo sexual, o que não corresponde à realidade.

Leia também: Eleições: IA pode gerar novo embate entre os Poderes

Nas redes sociais, a cantora fez um longo desabafo no dia 1º de janeiro, no qual chamou atenção para o desrespeito normalizado contra mulheres. “Esse episódio escancara o quanto o desrespeito é tratado como algo contagioso. E ainda tentam inverter, como se as vítimas fossem o problema”, escreveu. Em outro momento, afirmou que chegou a pensar em desaparecer da internet. “Com tudo o que aconteceu, quis sumir, excluir minhas fotos e meu perfil que cultivo desde 2009”, declarou, citando o medo de prejudicar a banda.

Julie também denunciou as publicações à plataforma. Segundo ela, após os relatos, o X reconheceu que a manipulação das imagens violava regras internas. Ainda assim, a cantora critica a facilidade com que o conteúdo foi produzido e disseminado. “Nunca foi tão fácil encontrar pornografia gratuita como hoje. Inclusive nesse site. Mas o que eles querem é sexo sem consentimento”, afirmou.

Outro ponto destacado por Julie é a atuação de perfis anônimos. “São perfis fantasmas, sem nome, sem foto, o que dificulta ainda mais a responsabilização. Mas crime na internet continua sendo crime, porque tem consequências reais”, disse.

Diante da situação, ela registrou boletim de ocorrência na 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo, no Rio de Janeiro, por registro não autorizado de intimidade sexual. A cantora também informou que pretende procurar delegacias especializadas em crimes cibernéticos e ingressar com ações judiciais. “Vou processar todos que usaram minha imagem e também o X, por gerar as imagens e depois se recusar a tirá-las do ar”, afirmou.

Para Julie, o episódio reforça a urgência da regulamentação da inteligência artificial. “Não são só mulheres adultas. Crianças também estão tendo imagens sexualizadas. Isso é gravíssimo”, alertou. Segundo ela, o dano causado por esse tipo de conteúdo vai além do momento da exposição. “Uma imagem dessas fere o caráter e a reputação de uma pessoa. No futuro, isso pode ser usado até para imputar crimes”, disse.

Ao final, a cantora deixou um recado para outras vítimas de exposição indevida. “Registrem boletim de ocorrência e procurem advogados. É a sua imagem e sua reputação que estão em jogo”, recomendou. Julie também rebateu sugestões de que deveria deixar as redes sociais. “A internet é uma ferramenta essencial para o trabalho, para a comunicação e para a arte. Isso não dá direito a ninguém de se apropriar das minhas imagens e manipulá-las como bem entende", concluiu.