Pai é preso por fabricar drogas na frente dos filhos na Grande BH

Um homem, de 35 anos, foi preso suspeito de manter um laboratório de drogas nos bairros Retiro e Água Branca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (6/1). Entorpecentes eram produzidos na frente dos filhos, de 3 e 6 anos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito mantinha os endereços para cultivo, processamento e venda de derivados de maconha. Plantas, droga prensada, insumos e equipamentos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão de Contagem.

Segundo a PM, foi uma moradora da região que informou sobre o ponto de vendas de drogas e contou o drama vivido pelo filho, que sofre do vício. Durante patrulhamento, as equipes localizaram o suspeito que, ao ser abordado, portava entorpecentes e confessou a existência de uma estrutura para fabricação de produtos derivados da planta.

Na casa do suspeito, no Bairro Retiro, os policiais encontraram sete pés de maconha, além de sementes e uma quantidade de "ice" — um derivado de maconha com alto valor de mercado. O local contava com equipamentos de manipulação química.

A esposa do suspeito confirmou que os processos eram realizados rotineiramente, inclusive na presença dos filhos do casal, de 3 e 6 anos. Já no Bairro Água Branca, funcionava um espaço de armazenamento. No imóvel desabitado, os militares encontraram três tonéis plásticos escondidos sob entulhos, contendo vasta quantidade de maconha e materiais de refino.

Inicialmente, o homem alegou que produzia extrato de canabidiol para fins terapêuticos, mas depois admitiu que comercializava o excedente da produção para usuários da região. Como ele não tinha nenhuma autorização legal ou sanitária para as atividades, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e fabricação de substâncias entorpecentes sem autorização.

