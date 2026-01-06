InícioBrasil
MINAS GERAIS

Pai é preso por fabricar drogas na frente dos filhos na Grande BH

Caso em Contagem (MG) choca pela presença de crianças de 3 e 6 anos durante o refino; suspeito alegou uso medicinal, mas acabou confessando a venda de entorpecentes

Pés de maconha, entorpecentes e materiais de fabricação de drogas foram apreendidos na casa do suspeito, que foi preso - (crédito: PMMG/Divulgação)
Pés de maconha, entorpecentes e materiais de fabricação de drogas foram apreendidos na casa do suspeito, que foi preso - (crédito: PMMG/Divulgação)

Um homem, de 35 anos, foi preso suspeito de manter um laboratório de drogas nos bairros Retiro e Água Branca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (6/1). Entorpecentes eram produzidos na frente dos filhos, de 3 e 6 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito mantinha os endereços para cultivo, processamento e venda de derivados de maconha. Plantas, droga prensada, insumos e equipamentos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão de Contagem.

Saiba Mais

Segundo a PM, foi uma moradora da região que informou sobre o ponto de vendas de drogas e contou o drama vivido pelo filho, que sofre do vício. Durante patrulhamento, as equipes localizaram o suspeito que, ao ser abordado, portava entorpecentes e confessou a existência de uma estrutura para fabricação de produtos derivados da planta.

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais not&iacute;cias do dia no seu celular</a></strong></p>

Na casa do suspeito, no Bairro Retiro, os policiais encontraram sete pés de maconha, além de sementes e uma quantidade de "ice" — um derivado de maconha com alto valor de mercado. O local contava com equipamentos de manipulação química.

A esposa do suspeito confirmou que os processos eram realizados rotineiramente, inclusive na presença dos filhos do casal, de 3 e 6 anos. Já no Bairro Água Branca, funcionava um espaço de armazenamento. No imóvel desabitado, os militares encontraram três tonéis plásticos escondidos sob entulhos, contendo vasta quantidade de maconha e materiais de refino.

Inicialmente, o homem alegou que produzia extrato de canabidiol para fins terapêuticos, mas depois admitiu que comercializava o excedente da produção para usuários da região. Como ele não tinha nenhuma autorização legal ou sanitária para as atividades, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e fabricação de substâncias entorpecentes sem autorização.

  • Google Discover Icon
MS
MS

Melissa Souza - Estado de Minas

Por Melissa Souza - Estado de Minas
postado em 06/01/2026 07:38 / atualizado em 06/01/2026 07:38
SIGA
x