Irmão de Eliza Samudio comenta suposto passaporte encontrado em Portugal

Eliza Samudio foi morta por estrangulamento, de acordo com relatos de testemunhas durante as investigações do caso. O corpo dela nunca foi encontrado - (crédito: Reprodução/G1)

Em meio à repercussão sobre um suposto passaporte atribuído a Eliza Samudio, o irmão da atriz e modelo paranaense, Arlie Moura, se pronunciou sobre o caso. Em entrevista à CNN, ele afirmou que, apesar de os dados pessoais presentes no documento serem compatíveis com os de Eliza, ainda não há confirmação oficial por parte das autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Quem são os jovens mineiros encontrados mortos em Santa Catarina

Segundo Moura, com base nas informações disponíveis até o momento, ele acredita que o passaporte possa, de fato, ser o de Eliza. Todovia, ele ressaltou a falta de comprovação oficial. “Não posso bater o martelo”, afirmou.

Ele contou ainda que tomou conhecimento do caso por meio da mídia e que segue aguarda novas informações e acompanha os desdobramentos do caso.

Segundo as informações divulgadas pela imprensa na segunda-feira (5/1), o documento teria sido encontrado em Portugal, em um apartamento alugado. O homem que localizou o passaporte — cuja identidade não foi revelada — relatou que o documento foi achado entre livros dispostos em uma estante.

Relembre o caso

Em março de 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato da modelo e ex-namorada Eliza Samudio. Ele foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.

Em 2009, Eliza anunciou que estava grávida de Bruno. O filho deles nasceu em fevereiro de 2010. Já em junho do mesmo ano, Eliza foi considerada desaparecida. O último relato sobre o paradeiro dela, indicava para o sítio de Bruno, em Minas Gerais. Após diligências da polícia, foram encontrados peças de roupas e fraldas no local.

Eliza Samudio foi morta por estrangulamento, de acordo com relatos de testemunhas durante as investigações do caso. O corpo dela nunca foi encontrado.