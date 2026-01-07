Ganhador de R$ 181 milhões da Mega da Virada ainda não buscou prêmio

As bolinhas sorteadas na Mega da Virada foram: 9 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Ganhador de R$ 181 milhões de uma posta simples da Mega da Virada, realizada no bairro de Mangabeira, na capital paraibana, João Pessoa, segue como o único a ainda não ter buscado o prêmio. O prazo final para fazê-lo é o dia 1º de abril. De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, o felizardo, até essa terça-feira (6/1), ainda não havia ido buscar o dinheiro. Depois do fim do prazo de 90 dias, o valor não resgatado será repassado ao tesouro, para aplicação no Fies.

Os números sorteados na Mega da Virada foram 9 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. As outras apostas ganhadoras foram feitas em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Outras três foram realizadas pela internet. Sem contar com os sorteados do prêmio principal, 3.921 mil apostas levaram R$ 11.931,42 mil por acertarem cinco números no sorteio.