Família é assassinada por parente em Juiz de Fora; cinco são mortos

Depois de ser autuado em flagrante na Delegacia de Homicídio de Juiz de Fora, home é lavado para Presídio - (crédito: PCMG)

Está preso um homem, de 42 anos, Jonathan, que matou a facadas cinco pessoas da família dele. As vítimas são o pai, de 74 anos; duas irmãs, de 44 e 47 anos; um sobrinho, de apenas 5 anos, e a madrasta, de 63 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os corpos foram encontrados por um parente na manhã desta quarta-feira (07/01), em casas que ocupam um mesmo terreno, na Rua Rita Monteiro, no Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar, o crime pode ter ocorrido na madrugada de hoje ou na noite passada.

Segundo o tenente-coronel Flávio Tafúri, o suspeito esperou uma das irmãs sair de casa para agir. “Ele já atacou a primeira. Em seguida, matou a madrasta, Foi até o quarto de uma das casas e matou o pai, que fazia tratamento contra o câncer. Então, matou a outra irmã. E, por último, assassinou o sobrinho."

O homem fugiu em seguida, mas foi preso em seu apartamento no bairro Santa Terezinha. Ele foi flagrado lavando a faca usada no crime e as roupas, ainda sujas de sangue. Ele confessou os crimes. Informados, os irmãos disseram aos policiais que o autor dos assassinatos tem problemas psiquiátricos e surtos e mudanças de humor constantes.

Preso em flagrante, o homem foi ouvido na Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora e transferido para o sistema penal.