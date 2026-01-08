InícioPolítica
8 de janeiro

Lula afirma que democracia é "obra em construção"

O presidente também pediu defesa permanente contra ameaças autoritárias durante seu discurso do 8 de janeiro

Presidente da República, Luiz Inacio Lula da Silva, durante a Cerimônia em Defesa da Democracia, no Palácio do Planalto. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Presidente da República, Luiz Inacio Lula da Silva, durante a Cerimônia em Defesa da Democracia, no Palácio do Planalto. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em discurso lido durante a cerimônia em defesa da democracia, realizada no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (8/1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 expôs a fragilidade das instituições democráticas e reforçou a necessidade de vigilância constante por parte da sociedade.

Segundo o presidente, os ataques daquele dia deixaram claro que a democracia “não é uma conquista inabalável”, mas um processo contínuo, permanentemente ameaçado por “velhos e novos candidatos a ditadores”. Para Lula, a preservação do regime democrático exige cuidado diário e disposição para defendê-lo de forma firme.

No discurso, o presidente ampliou o conceito de democracia para além do processo eleitoral. Ele destacou que votar é apenas uma parte do exercício democrático e que a participação ativa da sociedade nas decisões de governo é fundamental. Lula também ressaltou que a democracia inclui o direito de discordar e de dizer “não”, como forma legítima de expressão política.

  Lula desce rampa do Palácio do Planalto e cumprimenta público após cerimônia em defesa da democracia e memória aos atos de 8/1
    Lula desce rampa do Palácio do Planalto e cumprimenta público após cerimônia em defesa da democracia e memória aos atos de 8/1 Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  • Lula desce rampa do Palácio do Planalto e cumprimenta público após cerimônia em defesa da democracia e memória aos atos de 8/1
    Lula desce rampa do Palácio do Planalto e cumprimenta público após cerimônia em defesa da democracia e memória aos atos de 8/1 Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  Cerimônia no Palácio do Planalto defende democracia e relembra ataques de 8 de janeiro
    Cerimônia no Palácio do Planalto defende democracia e relembra ataques de 8 de janeiro Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  Lula e o ministro Ricardo Lewandowski na cerimônia em defesa da democracia e memória aos atos de 8/1
    Lula e o ministro Ricardo Lewandowski na cerimônia em defesa da democracia e memória aos atos de 8/1 Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  • Cerimônia no Palácio do Planalto defende democracia e relembra ataques de 8 de janeiro
    Cerimônia no Palácio do Planalto defende democracia e relembra ataques de 8 de janeiro Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  • Cerimônia no Palácio do Planalto defende democracia e relembra ataques de 8 de janeiro
    Cerimônia no Palácio do Planalto defende democracia e relembra ataques de 8 de janeiro Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  Lula anuncia veto ao PL da Dosimetria em cerimônia em defesa da democracia e memória aos atos de 8/1
    Lula anuncia veto ao PL da Dosimetria em cerimônia em defesa da democracia e memória aos atos de 8/1 Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  08.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inacio Lula da Silva, durante a Cerimônia em Defesa da Democracia, no Palácio do Planalto. Brasília - DF.
    08.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inacio Lula da Silva, durante a Cerimônia em Defesa da Democracia, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Ricardo Stuckert / PR


Ao associar democracia a justiça social, o presidente afirmou que um regime verdadeiramente democrático pressupõe a redução das desigualdades e a ampliação de direitos. Ele defendeu que saúde e educação de qualidade sejam garantias universais, e não privilégios restritos a quem pode pagar, assim como o direito à moradia digna, segura e confortável para toda a população.

Lula também criticou a concentração de riqueza e defendeu uma distribuição mais justa dos frutos do trabalho. De acordo com o presidente, a democracia só se consolida plenamente quando a riqueza produzida no país beneficia aqueles que contribuem para gerá-la, em vez de ficar concentrada nas mãos de uma elite financeira.

O presidente afirmou que foi justamente esse projeto de um país mais justo e menos desigual que esteve sob ataque em 8 de janeiro de 2023. Para Lula, a tentativa de golpe não teve como alvo apenas prédios e instituições, mas a própria ideia de democracia associada à inclusão social e à ampliação de direitos no Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Fernanda Strickland e Francisco Artur de Lima
postado em 08/01/2026 13:11
