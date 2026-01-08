Lula afirma que democracia é "obra em construção"

Presidente da República, Luiz Inacio Lula da Silva, durante a Cerimônia em Defesa da Democracia, no Palácio do Planalto. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em discurso lido durante a cerimônia em defesa da democracia, realizada no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (8/1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 expôs a fragilidade das instituições democráticas e reforçou a necessidade de vigilância constante por parte da sociedade.



Segundo o presidente, os ataques daquele dia deixaram claro que a democracia “não é uma conquista inabalável”, mas um processo contínuo, permanentemente ameaçado por “velhos e novos candidatos a ditadores”. Para Lula, a preservação do regime democrático exige cuidado diário e disposição para defendê-lo de forma firme.

No discurso, o presidente ampliou o conceito de democracia para além do processo eleitoral. Ele destacou que votar é apenas uma parte do exercício democrático e que a participação ativa da sociedade nas decisões de governo é fundamental. Lula também ressaltou que a democracia inclui o direito de discordar e de dizer “não”, como forma legítima de expressão política.





















Ao associar democracia a justiça social, o presidente afirmou que um regime verdadeiramente democrático pressupõe a redução das desigualdades e a ampliação de direitos. Ele defendeu que saúde e educação de qualidade sejam garantias universais, e não privilégios restritos a quem pode pagar, assim como o direito à moradia digna, segura e confortável para toda a população.Lula também criticou a concentração de riqueza e defendeu uma distribuição mais justa dos frutos do trabalho. De acordo com o presidente, a democracia só se consolida plenamente quando a riqueza produzida no país beneficia aqueles que contribuem para gerá-la, em vez de ficar concentrada nas mãos de uma elite financeira.O presidente afirmou que foi justamente esse projeto de um país mais justo e menos desigual que esteve sob ataque em 8 de janeiro de 2023. Para Lula, a tentativa de golpe não teve como alvo apenas prédios e instituições, mas a própria ideia de democracia associada à inclusão social e à ampliação de direitos no Brasil.

