Lula diz que golpistas foram derrotados: "O Brasil e o povo venceram"

Em discurso nesta quarta-feira (8/1), durante cerimônia em defesa da democracia no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o 8 de janeiro entrou para a história como o “dia da vitória da democracia” no Brasil. A data marca a reação das instituições e da sociedade aos ataques contra os Três Poderes e às tentativas de ruptura institucional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo Lula, a democracia prevaleceu sobre grupos que buscaram “tomar o poder pela força”, desconsiderando o resultado das urnas e a soberania do voto popular. O presidente afirmou que esses setores defendiam práticas autoritárias e pretendiam submeter o país a um regime de exceção, em oposição aos princípios constitucionais.
No pronunciamento, Lula também mencionou investigações que apontaram planos de assassinato de autoridades, incluindo o presidente e o vice-presidente da República, além do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Para ele, esses fatos evidenciam a gravidade das ameaças enfrentadas pelas instituições democráticas brasileiras.
O presidente associou a defesa da democracia à proteção de direitos sociais e econômicos. De acordo com Lula, os grupos derrotados representariam interesses de concentração de renda e de redução de direitos trabalhistas, além de defenderem o desmonte de políticas de inclusão social. Ele afirmou que a resistência institucional impediu que o país retrocedesse em áreas como combate à fome e redução das desigualdades.
Lula também criticou o que chamou de conspirações contra o Brasil, citando tentativas de provocar instabilidade econômica e desemprego em larga escala. Para o presidente, tais ações configuraram traição aos interesses nacionais.
O presidente também declarou que os responsáveis pelas investidas antidemocráticas foram derrotados. “O Brasil e o povo brasileiro venceram”, afirmou, sob aplausos, reforçando a mensagem de que a preservação da democracia depende da vigilância permanente das instituições e da sociedade.
Saiba Mais
Fernanda StricklandRepórter
Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.