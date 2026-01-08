Lula diz que golpistas foram derrotados: "O Brasil e o povo venceram"

Luiz diz que o 8 de janeiro entrou para a história como o "dia da vitória da democracia" no Brasil - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Em discurso nesta quarta-feira (8/1), durante cerimônia em defesa da democracia no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o 8 de janeiro entrou para a história como o “dia da vitória da democracia” no Brasil. A data marca a reação das instituições e da sociedade aos ataques contra os Três Poderes e às tentativas de ruptura institucional.

Segundo Lula, a democracia prevaleceu sobre grupos que buscaram “tomar o poder pela força”, desconsiderando o resultado das urnas e a soberania do voto popular. O presidente afirmou que esses setores defendiam práticas autoritárias e pretendiam submeter o país a um regime de exceção, em oposição aos princípios constitucionais.

No pronunciamento, Lula também mencionou investigações que apontaram planos de assassinato de autoridades, incluindo o presidente e o vice-presidente da República, além do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Para ele, esses fatos evidenciam a gravidade das ameaças enfrentadas pelas instituições democráticas brasileiras.











O presidente associou a defesa da democracia à proteção de direitos sociais e econômicos. De acordo com Lula, os grupos derrotados representariam interesses de concentração de renda e de redução de direitos trabalhistas, além de defenderem o desmonte de políticas de inclusão social. Ele afirmou que a resistência institucional impediu que o país retrocedesse em áreas como combate à fome e redução das desigualdades.

Lula também criticou o que chamou de conspirações contra o Brasil, citando tentativas de provocar instabilidade econômica e desemprego em larga escala. Para o presidente, tais ações configuraram traição aos interesses nacionais.

O presidente também declarou que os responsáveis pelas investidas antidemocráticas foram derrotados. “O Brasil e o povo brasileiro venceram”, afirmou, sob aplausos, reforçando a mensagem de que a preservação da democracia depende da vigilância permanente das instituições e da sociedade.