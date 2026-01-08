Brasil mandará 40 toneladas de insumos de diálise para a Venezuela

O Brasil enviará 40 toneladas de insumos de diálise para a Venezuela por risco de colapso no abastecimento. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, divulgou a informação nesta quinta-feira (8/1), antes da cerimônia que marca a vitória da democracia contra os atos de 8 de janeiro de 2023, no Palácio do Planalto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo o ministro, o carregamento será recolhido por um avião da Venezuela na sexta-feira (9), no Aeroporto de Guarulhos. Ele também destacou que a iniciativa conseguiu reunir aproximadamente 300 toneladas de toneladas de produtos — além da diálise, serão enviadas soluções fisiológicas. O avião venezuelano, contudo, tem capacidade de transportar inicialmente apenas as 40 toneladas, previstas para serem captadas amanhã.
“Fazemos isso porque existe o que chamamos de solidariedade sanitária. A Saúde tem que trabalhar junto, ainda mais quando se fala em um país vizinho. Se o Brasil não ajudar, será afetado caso tenha um colapso do tratamento dos pacientes renais crônicos que fazem tratamento na Venezuela”, reforçou o ministro.
O titular da pasta da Saúde frisou que o maior centro de diálise da Venezuela foi destruído pelo ataque bélico dos Estados Unidos no último sábado (3). Isso coloca em risco o abastecimento de cerca de 16 mil pessoas que fazem diálise na Venezuela, ressaltou.
As doações partiram de hospitais universitários e filantrópicos, ainda segundo Padilha.
A pasta enviou no início da semana uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FNSUS) para a fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima. O intuito é identificar e avaliar as estruturas hospitalares do local e criar um “plano de contingência" para possíveis agravamentos na crise internacional e aumento da demanda de migrantes na região.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais
- Brasil Crise na Venezuela: Brasil envia a Força Nacional para atuar em Roraima
- Brasil Anvisa apreende Mounjaro falso do mercado e suspende outros remédios
- Brasil Professor de dança desaparece em Cabo Frio após marcar encontro
- Brasil Morre o jornalista Conrado Corsalette, aos 47 anos
- Brasil Anvisa suspende lote de molho de tomate com pedaços de vidro
- Brasil Anvisa aprova o medicamento Leqembi, que retarda avanço do Alzheimer