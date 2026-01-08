Crise na Venezuela: Brasil envia a Força Nacional para atuar em Roraima

A ofensiva norte-americana na Venezuela no último sábado (3/1) incentivou o governo brasileiro a ampliar o efetivo de agentes da Força Nacional de Segurança Pública na fronteira com o país vizinho. O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria no Diário Oficial da União desta quinta-feira (8/1) que autoriza o emprego de novos agentes da tropa federativa na capital de Roraima, Boa Vista, e em Pacaraima (RR).
A cidade de Pacaraima é considerada a principal porta de entrada de venezuelanos no Brasil e, ao longo dos últimos anos, tem sido palco de operações de controle migratório e de ações humanitárias em momentos de agravamento da crise no país vizinho.
O texto da Portaria MJSP nº 1.127, assinado pelo Ministro Robert Lewandowski, estabelece que os agentes atuarão nos dois municípios de Roraima pelos próximos 90 dias, prazo que poderá ser estendido se necessário.
Durante o período determinado, as tropas irão auxiliar os órgãos de segurança pública estaduais, nas atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e à garantia da integridade da população.
