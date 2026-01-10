Hospital divulga causa da morte da influenciadora Isabel Veloso

Segundo o hospital, Isabel havia apresentado "piora clínica significativa" diante de complicações inerentes ao procedimento de transplante, "condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais" - (crédito: Reproduc?a?o/Redes Sociais)

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu, neste sábado (10/1), em decorrência de complicações clínicas relacionadas a um transplante de medula óssea realizado em outubro do ano passado. Ela estava internada no hospital Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde fazia tratamento contra um câncer no sistema linfático, conhecido como Linfoma de Hodgkin (LH).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o hospital, em nota enviada à imprensa, Isabel apresentou "piora clínica significativa" diante de complicações inerentes ao procedimento de transplante, "condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais".

Leia também: Morre a influenciadora Isabel Veloso, aos 19 anos

"Durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional", diz trecho do comunicado emitido pelo hospital. A morte foi anunciada pelo marido, Lucas Borbas, por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre”, escreveu Lucas. Na publicação, ele também destacou a força da jovem: “Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além”, escreveu o rapaz, em seu perfil no Instagram.

Leia também: Rio estuda tabelar preços nas praias seguindo modelo de Israel

Isabel estava internada desde o fim de novembro, após sofrer uma crise respiratória que levou à sua intubação. No início de dezembro, a influencer foi atingida por uma pneumonia. Isso agravou seu estado de saúde e fez com que ela ficasse internada por mais tempo.