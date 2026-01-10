Morre a influenciadora Isabel Veloso, aos 19 anos

Isabel estava internada desde o fim de novembro, após sofrer uma crise respiratória que levou à sua entubação - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10/1), aos 19 anos, após uma longa batalha contra um câncer no sistema linfático, conhecido como Linfoma de Hodgkin (LH). A morte foi anunciada pelo marido, Lucas Borbas, por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre”, escreveu Lucas. Na publicação, ele também destacou a força da jovem: “Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além”.

Isabel estava internada desde o fim de novembro, após sofrer uma crise respiratória que levou à sua entubação. Em outubro, ela havia passado por um transplante de medula óssea como parte do tratamento contra o câncer. No início de dezembro, uma pneumonia agravou seu estado de saúde, resultando em uma internação prolongada.

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Isabel compartilhava de forma aberta sua rotina, seus medos e suas conquistas durante o tratamento. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021, aos 15 anos, Isabel descobriu a doença após a identificação de tumores no pescoço e no tórax, que dificultavam sua respiração e comprimiam o coração. Em 2023, a influenciadora comemorou com os seguidores a remissão da doença e seguiu em tratamento com imunoterapia até setembro daquele ano.

No entanto, em 2024, Isabel revelou que o câncer havia retornado e foi classificado como terminal. No mesmo ano, viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida ao dar à luz Arthur, seu filho com Lucas Borbas. O bebê nasceu saudável, mas prematuro, e permaneceu 28 dias internado na UTI neonatal.

Em maio de 2025, Isabel chegou a anunciar os seguidores que havia entrado novamente em remissão e que o próximo passo seria um transplante de medula óssea. O procedimento foi realizado com material doado por seu pai, que apresentou 60% de compatibilidade.