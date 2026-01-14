Para Haddad, fraude do Master pode ser "histórica"

O caso do Banco Master, que levou à liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central, tem tudo para ser a maior fraude bancária da história do país. A avaliação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O caso inspira muito cuidado. Podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país. Temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo todo o espaço para a defesa se explicar. Mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público", disse Haddad, ao chegar ao Ministério da Fazenda.

Ele assegurou que o governo acompanha de perto a atuação do BC e mantém contato permanente com a autoridade monetária sobre o desenrolar do caso Master.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por conta disso, o ministro confirmou que conversa diariamente com o presidente do BC, Gabriel Galípolo. Haddad fez questão de frisar que está "absolutamente seguro com o trabalho que o Galípolo e a equipe fizeram".

"Atuamos conjuntamente quando o assunto era da Fazenda. Tivemos conversas com o procurador-geral da República (Paulo Gonet), tivemos o melhor aconselhamento possível para chegar até aqui. Acredito, realmente, que o trabalho que foi feito pelo Banco Central — já disse isso no dia e estou repetindo hoje —, é muito robusto tecnicamente", destacou.

Ele lembrou a atuação conjunta do BC e do Minsitério da Fazenda na operação que identificou uma fraude contábil bilionária da Reag Investimentos, com participação do crime organizado para lavar dinheiro. Para Haddad, a condução do caso Master exige rigor técnico e transparência, uma vez que são gravíssimas as suspeitas contra o banco de Daniel Vorcaro. Isso, inclusive, pode ter impacto sobre o sistema financeiro nacional.

Notícias falsas

O ministro foi mais além: acusou a oposição no Congresso de financiar a disseminação de notícias falsas sobre impostos e o sistema Pix com recursos de origem ilegal. Segundo Haddad, "estão contratando com dinheiro sujo influenciadores para soltar esse tipo de fake news. Esse tipo de ação favorece o crime organizado e não traz qualquer benefício ao país".

Na semana passada, veio à tona que agências de publicidade estavam contratanto influenciadores das redes sociais para publicar vídeos suscitando desconfianças sobre a decisão do BC em liquidar extrajudicialmente o Master. Dois deles não aceitaram e denunciaram que havia desembolsos de até R$ 2 milhões para atacar a autoridade monetária. A defesa de Daniel Vorcaro negou qualquer relação com as agências e os influenciadores.

O ministro disse, ainda, que tratou do caso Master com o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo, e afirmou que houve avanços na interlocução entre os órgãos de controle e o BC. De acordo com Haddad, a reunião entre Galípolo, Rêgo e o relator da apuração no TCU, Jhonatan de Jesus, sinalizou convergência no entendimento dos procedimentos da autoridade monetária para a liquidação do Master.

Recurso retirado

O BC retirou o recurso que havia apresentado contra a decisão do TCU sobre a liquidação do Banco Master questonando a determinação de inspeção em documentos do processo. Esse foi um dos resultados da reunião entre Galípolo, Rêgo e Jhonatan na segunda-feira.

Pelo entendimento firmado, a análise seguirá um novo formato, com a realização de diligências técnicas sobre os documentos da liquidação no lugar de uma inspeção formal. As análises terão caráter estritamente técnico e começaram ontem. A medida busca dar continuidade à apuração de forma coordenada, preservando as atribuições institucionais de cada órgão e evitando novos conflitos entre o BC e o TCU.



