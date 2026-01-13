InícioEconomia
Caso Master

BC retira recurso e TCU inicia análise técnica da liquidação do Master

Entendimento entre as instituições encerra impasse e define apuração técnica dos documentos da liquidação, com início imediato

O recurso questionava a determinação de inspeção em documentos do processo de liquidação do Banco Master - (crédito: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
O recurso questionava a determinação de inspeção em documentos do processo de liquidação do Banco Master - (crédito: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Banco Central (BC) retirou o recurso que havia apresentado contra a decisão do ministro Jhonatan de Jesus, do Tribunal de Contas da União (TCU), relacionada à liquidação do Banco Master. O recurso questionava a determinação de inspeção em documentos do processo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A retirada do recurso ocorreu após reunião realizada na segunda-feira (12/1) entre o Banco Central e o TCU e integra um acordo para encerrar o impasse entre as instituições. Pelo entendimento firmado, a análise seguirá um novo formato, com a realização de diligências técnicas sobre os documentos da liquidação no lugar de uma inspeção formal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As análises terão caráter estritamente técnico e começam ainda nesta terça-feira (13). A medida busca dar continuidade à apuração de forma coordenada, preservando as atribuições institucionais de cada órgão e evitando novos conflitos entre o Banco Central e o Tribunal de Contas da União.

Após o encontro realizado ontem, o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo Filho, afirmou que o Banco Central reconheceu a competência do tribunal para fiscalizar o processo e concordou com a realização de uma inspeção de caráter técnico.

Segundo o ministro, as equipes técnicas das duas instituições devem definir nos próximos dias um calendário de trabalho para dar andamento aos procedimentos. A expectativa é de que a inspeção seja concluída em cerca de um mês.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 13/01/2026 13:22
SIGA
x