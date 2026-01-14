Arlindo de Souza, o "Popeye brasileiro", morre aos 55 anos

Morreu, nessa terça-feira (14/1), o pernambucano Arlindo de Souza, conhecido como Popeye brasileiro, aos 55 anos. Dedicado à musculação, Arlindo era conhecido por ter injetado óleo mineral nos braços, nos bíceps e na região do trapézio. No início dos anos 2000, Popeye chegou a participar de programas de televisão para exibir o físico. Ganhou o apelido graças às comparações com o personagem.

De acordo com informações do portal g1, a morte ocorreu no Recife, por complicações nos rins. Também conhecido como Arlindo Anomalia e Arlindo Montanha, o pernambucano era natural de Águas Compridas, em Olinda (PE), onde ainda morava.

Em entrevista ao portal, o sobrinho de Arlindo, Denis Gomes de Luna, informou que ele morreu na madrugada de terça, no Hospital Otávio de Freitas, em Tejipió, Zona Oeste da cidade. Ele estava internado desde dezembro de 2025.

"Ele foi internado com problemas renais. Um dos rins dele parou e, na semana do Natal, o outro também parou. O pulmão dele começou a encher de líquido. Ele nem chegou a fazer hemodiálise, porque teve uma parada cardíaca. Ainda não saiu o atestado de óbito, mas acredito que tenha sido por falência múltipla dos órgãos", contou Denis.

O sobrinho também disse que Arlindo tinha, desde a adolescência, o costume de malhar com um dos irmãos, que morreu, posteriormente, vítima de um assalto. O episódio, de acordo com Denis, motivou o tio a seguir o caminho da musculação com ainda mais ímpeto. "Ele se juntou com umas pessoas do bairro dele e começou a injetar óleo até ficar daquele jeito. Por isso, participou de vários programas de TV e ganhou certa fama", relembrou.

Ainda de acordo com a família, Arlindo era solteiro e não tinha filhos. Com pouco estudo e sem o ensino médio completo, exerceu a função de servente de pedreiro. Ele morava com a mãe, que tem idade avançada e está acamada. Ela ainda não sabe da morte do filho, de acordo com Denis. O sepultamento de Arlindo ocorreu na tarde desta quarta-feira, no Cemitério de Águas Compridas.