Desaparecido há três dias, jovem é achado morto em represa

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Guilherme Caetano de Castro, de 19 anos, nesta quarta-feira (14/1). O corpo foi encontrado em uma represa próxima ao local onde Castro havia sido visto pela última vez, na segunda-feira (12/1), na Zona Rural de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais.

A força-tarefa dos militares incluiu o uso de drones com câmeras térmicas e o apoio de um pelotão especializado com cães farejadores de Uberaba.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte, o que deve ser esclarecido pelo laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Na segunda, a mãe do jovem chegou em casa e percebeu a janela do quarto aberta e roupas molhadas deixadas dentro da residência.

Imagens de câmeras de segurança ainda flagraram Guilherme Castro próximo de casa com um mochila. Ele seria usuário de drogas apresentou sinais de confusão e dizia estar sendo perseguido, o que deixou a família em alerta. A Polícia Civil vai investigar o caso.