São Paulo registra primeira morte por dengue em 2026

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou a morte de um homem por dengue em Nova Guataporanga, município da região Oeste, próximo a Presidente Prudente e à divisa com Mato Grosso do Sul. Trata-se do primeiro óbito pela doença contabilizado em 2026.

No balanço do ano passado, o território paulista totalizou 881.280 diagnósticos confirmados, 1.122 mortes reconhecidas, 56 ocorrências sob análise e 1.461 episódios classificados como dengue grave. Os dados consolidam um cenário de ampla circulação viral ao longo do período, com impacto direto sobre a rede de saúde estadual.

Já em 2026, até o momento, São Paulo registra 971 confirmações e 3.389 notificações em investigação. Entre esses registros, dois óbitos permanecem em apuração, além de três casos graves já identificados. As áreas de Araçatuba e Presidente Prudente apresentam as maiores taxas de incidência, com 13,58 e 8,57 ocorrências a cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde aponta 9.667 casos prováveis neste ano, com três mortes em investigação. Em 2025, o país somou 1.665.793 notificações e 1.780 óbitos. O histórico recente indica maior concentração de registros entre o início de março e o fim de maio, intervalo que corresponde ao período de maior incidência da doença nos últimos dois anos.

